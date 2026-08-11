UAE vs CAN: भारतीय मूल के राहुल चोपड़ा ने किया कमाल, 127* रन की तूफानी पारी खेल कनाडा के गेंदबाजों की बनाई रेल

तीन विकेट गिरने के बाद यूएई की टीम मुश्किल में नजर आ रही थी। फिर भारतीय मूल के ही राहुल चोपड़ा कप्‍तान का साथ देने क्रीज पर उतरे। इन दोनों समझबूझ के साथ पारी को संभाला और दोनों ने अपने अर्धशतक भी पूरे किए। यूएई का स्‍कोर 181 पर पहुंचा था कि कप्‍तान भाटिया 81 रन बनाकर कलीम सना का शिकार बने। इसके बाद राहुल ने एक छोर संभाले रखा और दूसरे छोर से नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और निर्धारित 50 ओवर में यूएई की टीम छह विकेट के नुकसान पर 282 रन स्‍कोर बोर्ड पर टांगने में सफल रही।