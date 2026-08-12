2 मैच, 4 दावेदार और प्लेऑफ का महा-सस्पेंस! द हंड्रेड लीग में पहली बार आखिरी गेंद तक खिंचेगा क्वालीफिकेशन का फैसला

The Hundred 2026: मेंस द हंड्रेड 2026 के लीग स्टेज में अब सिर्फ दो मुकाबले बाकी हैं, लेकिन अभी भी प्लेऑफ की तीनों टीमें कन्फर्म नहीं हो पाई हैं। मंगलवार की देर रात मैनचेस्टर सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स लीड्स के खिलाफ 10 विकेट से बड़ी जीत जरूर हासिल की, लेकिन इसके बावजूद प्लेऑफ के लिए उनका टिकट पक्का नहीं हो सका है। अब तक सिर्फ ट्रेंट रॉकेट्स ने 8 में से 6 मुकाबले जीतकर प्लेऑफ के लिए सीधे क्वालीफाई किया है। वहीं, मैनचेस्टर सुपर जायंट्स और सनराइजर्स लीड्स 5-5 जीत के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर काबिज हैं। इसके अलावा एमआई लंदन चौथे और वेल्श फायर 4 जीत के साथ पांचवें स्थान पर मौजूद है। सदर्न ब्रेव, लंदन स्पिरिट और बर्मिंघम फोनिक्स की टीमें प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी हैं।