AUS vs BAN: ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 से स्कॉट बोलैंड- जोश इंग्लिस हुए बाहर, बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में खेलेंगे ये 11 खिलाड़ी

ऑस्ट्रेलिया अगर ये दोनों मैच जीत लेती है तो उसके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइलन की राह और आसान हो जाएगी। इस सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3, न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 और भारत के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी हैं। उसके फिलहाल 8 मैचों में 84 अंक हैं और जीत प्रतिशत 87.50 है। बांग्लादेश के खिलाफ दोनों मैच जीतने पर ऑस्ट्रेलिया का जीत प्रतिशत 90 हो जाएगा। दूसरी ओर अगर बांग्लादेश 2-0 से जीत हासिल करती है तो वह तीसरे स्थान पर आ जाएगी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की जीत से टीम इंडिया को भी फायदा होगा और शुभमन गिल एंड कंपनी चौथे स्थान पर आ जाएगी।