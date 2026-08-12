16 साल की उम्र में डेब्यू, वनडे कप में तूफानी शतक, एंड्रयू फ्लिंटॉफ के बेटे रॉकी का एक और बड़ा कारनामा

Rocky Flintoff Hundred in One Day Cup 2026: इंग्लैंड में खेले जा रहे वनडे कप में एंड्रयू फ्लिंटॉफ के बेटे रॉकी फ्लिंटॉफ ने अपने लिस्ट ए करियर का पहला शतक जड़ दिया है। लंकाशायर की ओर से खेलते हुए रॉकी फ्लिंटॉफ ने समरसेट के खिलाफ 76 गेंदों में 10 चौके और 7 छक्कों की मदद से 123 रन की तूफानी पारी खेली। वह लंकाशायर के लिए सबसे कम उम्र में शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए। इससे पहले आर्ची मैकलेरन ने 1890 में 18 साल 256 दिन की उम्र में शतक जड़ा था। फ्लिंटॉफ ने 18 साल 126 दिन में ये कारनामा कर दिया। इस पारी की बदौलत लंकाशायर ने 174 रन से विशाल जीत हासिल कर ली। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए लंकाशायर ने 50 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 443 रन बनाए, जिसमें कीटन जेनिंग्स ने 156, रॉकी फ्लिंटॉफ ने 123 और मैथ्यू हर्स्ट ने 47 रन की पारी खेली।