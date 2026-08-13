WTC फाइनल की उम्मीदें खत्म होने के बाद भी गौतम गंभीर का सपोर्ट, BCCI से और समय देने की मांग

Amit Mishra support to Gautam Gambhir: भारतीय टीम के हेड कोच के तौर पर गौतम गंभीर का व्हाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट में आंकड़े एकदम विपरीत रहे हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट में खासतौर पर टी20 में आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे को छोड़ दें तो भारत एक ऐसी टीम रही है, जिसे हराना मुश्किल है। टीम इंडिया 2024 से 2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच कोई टी20 सीरीज नहीं हारी। वनडे में भी भारत ने 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। लेकिन, गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम के लिए सबसे बुरा दौर टेस्ट क्रिकेट में रहा है। इसके बावजूद पूर्व स्पिनर अमित मिश्रा ने गंभीर का सपोर्ट करते हुए बीसीसीआई से उन्‍हें और समय देने की मांग की है।