12 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

शुभमन गिल थे तैयार, लेकिन हार्दिक पंड्या की शर्त ने बिगाड़ा खेल! जानें GT में वापसी में क्या बना सबसे बड़ा रोड़ा

IPL 2027 Trade Update: साल 2022 में गुजरात टाइटंस को उससे पहले ही सीजन में चैंपियन बनाने वाले 2023 सीजन से पहले वापस मुंबई इंडियंस में चले गए थे। लेकिन उसके बाद से MI के प्रदर्शन में लगातार गिरावट देखने को मिली है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Aug 12, 2026

Hardik Pandya GUjarat Titans

हार्दिक पंड्या और गुजरात टाइटंस की टीम (फोटो- IANS)

Hardik Pandya-Gujarat Titans Deal Update: आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के लिए खेले गए आखिरी मुकाबले में हार्दिक पंड्या के जर्सी उतारकर स्टैंड्स में फेंकने के बाद यह कयास लगाए जाने लगे कि अब वह मुंबई इंडियंस के लिए नहीं खेल पाएंगे। इसके बाद कई फ्रेंचाइजीज ने उनसे संपर्क किया। इस दौरान उनकी पुरानी फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस से भी पंड्या को वापस लाने के लिए बातचीत हुई, लेकिन हार्दिक पंड्या की एक शर्त ने पूरा खेल बिगाड़ दिया।

कप्तानी की मांग ने बिगाड़ा खेल

'इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक, हार्दिक पंड्या ने अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस में जाने के लिए बातचीत की थी। गुजरात टाइटंस उन्हें वापस लेने के लिए तैयार भी हो गई थी, जिसे हार्दिक पंड्या ने ही 2022 में पहली बार चैंपियन बनाया था, जब टाइटंस का वह पहला सीजन था। हालांकि उसके बाद वह मुंबई इंडियंस का कप्तान बनने के लिए फ्रेंचाइजी छोड़कर चले गए थे। लेकिन अब वह दोबारा वापस आने के लिए तैयार हो गए और साथ में उन्होंने कप्तानी की शर्त रख दी, जिसने पूरा खेल बिगाड़ दिया। टाइटंस ने इस शर्त को मानने से साफ मना कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक, हार्दिक पंड्या की कप्तानी की डिमांड पर गुजरात टाइटंस ने डील कैंसिल कर दी।

हार्दिक पंड्या की ट्रेड को लेकर फ्रेंचाइजी ने शुभमन गिल से भी बात की थी, जिसके लिए शुभमन गिल पूरी तरह तैयार थे। लेकिन जब पंड्या ने कप्तानी की मांग रखी, तो टाइटंस ने उनकी मांग को ठुकरा दिया और डील कैंसिल कर दी। गुजरात टाइटंस को छोड़कर जब से हार्दिक पंड्या मुंबई इंडियंस में गए हैं, MI का प्रदर्शन लगातार गिरता रहा है, जिसके बाद से उनकी कप्तानी पर लगातार सवाल उठने लगे। आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के आखिरी मुकाबले में हार्दिक पंड्या ने अपनी जर्सी उतारकर स्टैंड्स में फेंक दी थी। ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि अब वह मुंबई इंडियंस की जर्सी में दोबारा नहीं दिखेंगे।

इस दौरान कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि कोलकाता नाइट राइडर्स से लेकर चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें टीम में शामिल करने में दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि, हार्दिक पंड्या के प्रवक्ता ने इस बात का खंडन किया है कि ऑलराउंडर की किसी भी फ्रेंचाइजी के साथ सीधे बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि हार्दिक पंड्या ने ट्रांसफर, ट्रेड या किसी भी अन्य तरीके से किसी फ्रेंचाइजी से सीधे बात नहीं की है। जो भी बातें हुई हैं वो मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी के जरिए की गई हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

12 Aug 2026 01:33 pm

Published on:

12 Aug 2026 01:33 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / शुभमन गिल थे तैयार, लेकिन हार्दिक पंड्या की शर्त ने बिगाड़ा खेल! जानें GT में वापसी में क्या बना सबसे बड़ा रोड़ा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

AUS vs BAN Test 2026: बांग्लादेश को कमजोर समझने की भूल नहीं करेगी ऑस्ट्रेलिया! पिछली सीरीज में झेल चुकी है करारी हार

Ban vs Aus Test Series 2026
क्रिकेट

AUS vs BAN: ऑस्ट्रेलिया की जीत से WTC में टीम इंडिया को होगा बड़ा फायदा, पूरी तरह बदल जाएगा प्वाइंट्स टेबल

WTC Team India
क्रिकेट

AUS vs BAN: ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 से स्कॉट बोलैंड- जोश इंग्लिस हुए बाहर, बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में खेलेंगे ये 11 खिलाड़ी

mitchell starc and Scott Boland
क्रिकेट

16 साल की उम्र में डेब्यू, वनडे कप में तूफानी शतक, एंड्रयू फ्लिंटॉफ के बेटे रॉकी का एक और बड़ा कारनामा

Rocky Flintoff
क्रिकेट

Delhi Premier League में फिर गरजा सांसद के बेटे का बल्ला, सार्थक रंजन ने तूफानी पारी खेल टीम को दिलाई धमाकेदार जीत

Sarthak Ranjan
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.