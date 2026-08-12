शुभमन गिल थे तैयार, लेकिन हार्दिक पंड्या की शर्त ने बिगाड़ा खेल! जानें GT में वापसी में क्या बना सबसे बड़ा रोड़ा

'इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक, हार्दिक पंड्या ने अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस में जाने के लिए बातचीत की थी। गुजरात टाइटंस उन्हें वापस लेने के लिए तैयार भी हो गई थी, जिसे हार्दिक पंड्या ने ही 2022 में पहली बार चैंपियन बनाया था, जब टाइटंस का वह पहला सीजन था। हालांकि उसके बाद वह मुंबई इंडियंस का कप्तान बनने के लिए फ्रेंचाइजी छोड़कर चले गए थे। लेकिन अब वह दोबारा वापस आने के लिए तैयार हो गए और साथ में उन्होंने कप्तानी की शर्त रख दी, जिसने पूरा खेल बिगाड़ दिया। टाइटंस ने इस शर्त को मानने से साफ मना कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक, हार्दिक पंड्या की कप्तानी की डिमांड पर गुजरात टाइटंस ने डील कैंसिल कर दी।