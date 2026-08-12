AUS vs BAN: ऑस्ट्रेलिया की जीत से WTC में टीम इंडिया को होगा बड़ा फायदा, पूरी तरह बदल जाएगा प्वाइंट्स टेबल

बांग्लादेश टीम इंडिया से आगे चौथे स्थान पर है और उसने अब तक 4 में से 2 मैच जीते हैं, जबकि एक मैच ड्रॉ रहा है। टीम इंडिया का जीत प्रतिशत 48.15 है, जबकि बांग्लादेश का 58.33 है। ऑस्ट्रेलिया 87.50 जीत प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर है, जबकि साउथ अफ्रीका 75.00 जीत प्रतिशत के साथ दूसरे और न्यूजीलैंड 72.20 जीत प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर है। बांग्लादेश अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-0 से हार जाती है, तो वह सीधे छठे स्थान पर पहुंच जाएगी, जबकि श्रीलंका को एक स्थान का फायदा होगा और वह पांचवें स्थान पर आ जाएगी और भारतीय टीम चौथे स्थान पर आ जाएगी। हालांकि टीम इंडिया के जीत प्रतिशत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।