AUS vs BAN: बांग्लादेशी गेंदबाजों ने रचा इतिहास, ताश के पत्तों की तरह ढेर हुई ऑस्ट्रेलिया ने बनाया सबसे कम स्कोर

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्‍ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब रही। उसे पहला झटका महज 45 के स्‍कोर पर जेक वेदराल्ड के रूप में लगा। जेक 23 रन पर हसन महमूद का शिकार बने। इसके बाद पहले सेशन में ट्रैविस हेड 22 रन, मार्नस लाबुशेन मात्र 1 रन और कैमरून ग्रीन 13 रन बनाकर चलते बने। इस तरह पहले सेशन मेजबान टीम ने सिर्फ 74 के स्‍कोर पर चार शीर्ष विकेट गंवा दिए। दूसरे सेशन में कंगारू टीम 129 के स्‍कोर पर पहुंची थी कि इबादत हुसैन ने एलेक्‍स कैरी (13) को आउट कर दिया।