‘हमारा पलड़ा भारी है’, गॉल टेस्ट से पहले श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने भारत को दी चेतावनी

Sri Lanka Captain Dhananjaya de Silva warning: भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला गॉल में 15 अगस्‍त से खेला जाना है। श्रीलंका को पता है कि गॉल टेस्ट की पहली सुबह अच्छी दिखने वाली पिच तीसरे दिन से बल्‍लेबाजों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। उन्‍हें पता है कि जब पिच रफ हो जाती है, तो बल्लेबाज सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अटैक करना है, डिफेंड करना है या बस टिके रहना है। वे यह भी जानते हैं कि भारत को हाल ही में स्पिन के खिलाफ काफी परेशानियां हुई हैं, पिछले दो सालों में न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका से घरेलू टेस्ट सीरीज हारी हैं। इसी को देखते हुए श्रीलंकाई कप्‍तान धनंजय डी सिल्‍वा ने गॉल टेस्‍ट से पहले चेतावनी देते हुए कहा कि हमारा पलड़ा भारी है।