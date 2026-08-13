Aus vs Ban टेस्ट के पहले दिन ही लगी रिकॉर्ड की झड़ी, मिचेल स्टार्क बने दुनिया के नंबर-1 गेंदबाज, तो हसन महमूद ने भी बनाया महारिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलियन तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क और बांग्लादेशी तेज गेंदबाज हसन महमूद। (फोटो सोर्स: IANS)
Australia vs Bangladesh 1st Test Day 1 Highlights: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डार्विन में गुरुवार 13 अगस्त से शुरू हुए पहले टेस्ट मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया है। बांग्लादेशी गेंदबाजों ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की पॉइंट्स टेबल में नंबर-1 ऑस्ट्रेलिया की की पहली पारी को मात्र 198 रन पर समेट दिया। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज सिर्फ 53 ओवर ही बांग्लादेशी गेंदबाजों का सामना कर पाए। दाएं हाथ के पेसर हसन महमूद 6 विकेट लेकर बांग्लादेश के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ी बन गए। वहीं, बांग्लादेश की बल्लेबाजी पारी के दौरान एक विकेट लेकर मिचेल स्टार्क भी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के नंबर-1 लेफ्ट ऑर्म गेंदबाज बन गए। इनके अलावा इस मुकाबले के पहले दिन कई और भी रिकॉर्ड बने हैं। आइये उन रिकॉर्ड पर एक नजर डालते हैं।
|खिलाड़ी
|टीम
|टेस्ट मैच
|विकेट
|मिचेल स्टार्क
|ऑस्ट्रेलिया
|106*
|434
|रंगना हेराथ
|श्रीलंका
|93
|433
|वसीम अकरम
|पाकिस्तान
|104
|414
|डेनियल विटोरी
|न्यूजीलैंड
|113
|362
|चमिंडा वास
|श्रीलंका
|111
|355
|रवींद्र जडेजा
|भारत
|89
|348
|ट्रेंट बोल्ट
|न्यूजीलैंड
|78
|317
|मिचेल जॉनसन
|ऑस्ट्रेलिया
|73
|313
|जहीर खान
|भारत
|92
|311
|डेरेक अंडरवुड
|इंग्लैंड
|86
|297
|गेंदबाज
|गेंदबाजी आंकड़े
|मैदान
|वर्ष
|हसन महमूद*
|6/55
|डार्विन
|2026
|मोहम्मद रफीक
|5/62
|फतुल्लाह
|2006
|शाकिब अल हसन
|5/68
|मीरपुर
|2017
|शाकिब अल हसन
|5/85
|मीरपुर
|2017
|गेंदबाज
|टेस्ट मैच
|5 विकेट हॉल
|शहादत हुसैन
|38
|4
|हसन महमूद*
|15
|3
|रोबिउल इस्लाम
|9
|2
|नाहिद राणा
|12
|2
|गेंदबाज
|गेंदबाजी आंकड़े
|विपक्षी
|मैदान
|वर्ष
|शहादत हुसैन
|6/27
|दक्षिण अफ्रीका
|मीरपुर
|2008
|इबादत हुसैन
|6/46
|न्यूजीलैंड
|माउंट माउंगानुई
|2022
|हसन महमूद*
|6/55
|ऑस्ट्रेलिया
|डार्विन
|2026
|तस्कीन अहमद
|6/64
|वेस्टइंडीज
|नॉर्थ साउंड
|2024
|रोबिउल इस्लाम
|6/71
|जिम्बाब्वे
|हरारे
|2013
|मंज़रुल इस्लाम
|6/81
|जिम्बाब्वे
|बुलावायो
|2001
|स्कोर
|विपक्षी
|मैदान
|वर्ष
|85 रन
|दक्षिण अफ्रीका
|होबार्ट
|2016
|98 रन
|इंग्लैंड
|मेलबर्न
|2010
|127 रन
|पाकिस्तान
|सिडनी
|2010
|152 रन
|इंग्लैंड
|मेलबर्न
|2025
|195 रन
|भारत
|मेलबर्न
|2020
|198 रन*
|बांग्लादेश
|डार्विन
|2026
|ऑस्ट्रेलिया का स्कोर
|ओवर
|रन रेट
|पारी
|मैदान
|नतीजा
|तारीख
|217 रन
|74.5
|2.89
|दूसरी
|मीरपुर
|हार
|27 अगस्त 2017
|244 रन
|70.5
|3.44
|चौथी
|मीरपुर
|हार
|27 अगस्त 2017
|269 रन
|95.2
|2.82
|दूसरी
|फतुल्लाह
|जीत
|9 अप्रैल 2006
|377 रन
|119.5
|3.14
|दूसरी
|चटगांव
|जीत
|4 सितंबर 2017
|रैंक
|खिलाड़ी
|टेस्ट मैच
|50+ स्कोर
|1
|रिकी पोंटिंग
|168
|103
|2
|एलन बॉर्डर
|156
|90
|3
|स्टीव स्मिथ*
|124
|82
|4
|स्टीव वॉ
|168
|82
|5
|मार्क वॉ
|128
|67
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