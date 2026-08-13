अफ़ेयर के आरोपों के बीच टूटी मोनिका और एश्ले गार्डनर की शादी, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने इंस्टाग्राम पर डाला भावुक पोस्ट

Ashleigh Gardner, marriage breakdown: ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की उप-कप्तान एशले गार्डनर ने अपनी शादी टूटने की खबरों के बीच एक इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर किया है। गार्डनर ने एक भावुक इंस्टा स्टोरी शेयर करते हुए खुलासा किया है कि वे अपनी पूर्व पत्नी मोनिका राइट से अलग हो गई हैं। मोनिका ने गार्डनर पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जॉर्जिया वोल के साथ अफेयर का आरोप लगाया था और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) से पर एक्शन लेने की मांग भी की थी।