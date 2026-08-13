‘सिर्फ 50 रन बनने पर इतना बड़ा जश्न’? रवींद्र जडेजा के ‘स्वॉर्ड सेलिब्रेशन’ से ‘चिढ़ता’ था इंग्लैंड का यह दिग्गज

ब्रॉड ने कहा कि उन्हें कभी समझ नहीं आया कि जडेजा हाफ-सेंचुरी बनाने पर इतना जश्न क्यों मनाते थे, जबकि कई खिलाड़ी सेंचुरी या डबल सेंचुरी बनाने के बाद भी इतना जश्न नहीं मनाते। ‘फॉर द लव ऑफ क्रिकेट’ पॉडकास्ट पर ब्रॉड ने कहा, “उनके सेलिब्रेशन से मुझे थोड़ी चिढ़ होती थी। जैसे कि 50 रन बनाने पर यह आदमी अपना बल्ला क्यों लहरा रहा है? मुझे याद है कि मैंने कई बार उनसे कहा था कि बल्लेबाज तो असल में 50 का औसत रखते हैं और आप इस तरह से जश्न मना रहे हैं। यह एक अंदाज है, लेकिन मैं इसे शतक के लिए बचाकर रखता।”