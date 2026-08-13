Women Asia Cup 2026: श्रीलंकाई टीम का ऐलान, इन तीन स्टार खिलाड़ियों की हुई वापसी, चमारी अटापट्टू की रहेंगी कप्तान

इस बार महिला एशिया कप के सभी मुकाबले टी20 फॉर्मेट में होंगे। प्रत्येक ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जो 10 और 11 सितंबर को खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला 13 सितंबर को होगा। 2024 के फाइनल में श्रीलंका ने सात बार की विजेता भारतीय टीम को दांबुला में अपने घरेलू दर्शकों के सामने हराकर अपना पहला एशिया कप खिताब जीता था। यह टूर्नामेंट का 10वां संस्करण है और पहली बार यह प्रतियोगिता यूएई में आयोजित की जा रही है।