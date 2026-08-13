IND vs SL: भारत ने 5 बार श्रीलंका को पारी के अंतर से हराया है, नागपुर में मिली थी सबसे बड़ी जीत

श्रीलंका इलेवन के खिलाफ गेंदबाजी के दौरान मोहम्मद सिराज। (फोटो सोर्स: espncricinfo)
India vs Srilanka Test Series: भारत और श्रीलंका के बीच खेली जाने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुक़ाबला 15 अगस्त से खेला जाएगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फ़ाइनल की रेस में बने रहने के लिए भारतीय टीम को यह सीरीज हर हाल में जीतनी होगी। दोनों देशों के बीच साल 1982 से अब तक कुल 46 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 22 मुकाबले अपने नाम किए, जबकि 7 मैच श्रीलंका के पक्ष में रहे। आइए, उन मुकाबलों के बारे में जानते हैं, जिनमें सबसे बड़े अंतर से जीत हासिल की गई।
ठीक इसी अंतर से श्रीलंका और भारत, दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ टेस्ट मैच में जीत हासिल की है। पहली बार जुलाई 2008 में श्रीलंका ने टीम इंडिया के खिलाफ ऐसा किया था, जिसके बाद नवंबर 2017 में भारत ने नागपुर में श्रीलंका को इसी अंतर से धूल चटाई थी।
मार्च 2022 में भारत ने मोहाली के मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ इस बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। भारत ने रवींद्र जडेजा (नाबाद 175) की बदौलत पहली पारी 574/8 के स्कोर पर घोषित की। इसके जवाब में श्रीलंका पहली पारी में 174 रन पर सिमट गई। अगली पारी में मेहमान टीम सिर्फ 178 रन पर ढेर हो गई। 'प्लेयर ऑफ द मैच' रवींद्र जडेजा ने दोनों पारियों में कुल 9 विकेट हासिल किए।
भारत ने अगस्त 2017 में पल्लेकेले में खेले गए मुकाबले को बड़े अंतर से अपने नाम किया था। इस मैच में टीम इंडिया ने शिखर धवन (119) और हार्दिक पंड्या (108) की शतकीय पारियों के दम पर पहली पारी में 487 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम पहली पारी में सिर्फ 135 रन पर सिमट गई। इस टीम को फॉलोऑन खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरी पारी में मेजबान टीम सिर्फ 181 रन पर ढेर हो गई।
नवंबर 2009 में कानपुर के मैदान पर खेले गए इस मैच में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी। टीम इंडिया ने पहली पारी में 642 रन बनाए। इस दौरान गौतम गंभीर (167), वीरेंद्र सहवाग (131) और राहुल द्रविड़ (144) ने शतक लगाए। इसके जवाब में श्रीलंका की पहली पारी 229 रन पर ढेर हो गई। अगली पारी में यह टीम सिर्फ 269 रन ही जुटा सकी।
यह मुकाबला जनवरी 1994 में लखनऊ में खेला गया था, जिसकी पहली पारी में नवजोत सिंह सिद्धू (124) और सचिन तेंदुलकर (142) के शतक के दम पर भारत ने 511 रनों का पहाड़ खड़ा किया। इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम पहली पारी में 218 रन पर सिमट गई। फॉलोऑन खेलने को मजबूर होने के बाद मेहमान टीम दूसरी पारी में 174 रन से ज्यादा नहीं बना सकी। भारत ने यह मैच पारी के अंतर से अपने नाम किया।
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