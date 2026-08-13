13 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND vs SL: भारत ने 5 बार श्रीलंका को पारी के अंतर से हराया है, नागपुर में मिली थी सबसे बड़ी जीत

भारत और श्रीलंका के बीच साल 1982 से अब तक कुल 46 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने पांच बार पारी के अंतर से जीत हासिल की है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Aug 13, 2026

SL XI vs IND Warm-up Match

श्रीलंका इलेवन के खिलाफ गेंदबाजी के दौरान मोहम्‍मद सिराज। (फोटो सोर्स: espncricinfo)

India vs Srilanka Test Series: भारत और श्रीलंका के बीच खेली जाने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुक़ाबला 15 अगस्त से खेला जाएगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फ़ाइनल की रेस में बने रहने के लिए भारतीय टीम को यह सीरीज हर हाल में जीतनी होगी। दोनों देशों के बीच साल 1982 से अब तक कुल 46 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 22 मुकाबले अपने नाम किए, जबकि 7 मैच श्रीलंका के पक्ष में रहे। आइए, उन मुकाबलों के बारे में जानते हैं, जिनमें सबसे बड़े अंतर से जीत हासिल की गई।

पारी और 239 रन से जीत

ठीक इसी अंतर से श्रीलंका और भारत, दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ टेस्ट मैच में जीत हासिल की है। पहली बार जुलाई 2008 में श्रीलंका ने टीम इंडिया के खिलाफ ऐसा किया था, जिसके बाद नवंबर 2017 में भारत ने नागपुर में श्रीलंका को इसी अंतर से धूल चटाई थी।

पारी और 222 रन से जीत

मार्च 2022 में भारत ने मोहाली के मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ इस बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। भारत ने रवींद्र जडेजा (नाबाद 175) की बदौलत पहली पारी 574/8 के स्कोर पर घोषित की। इसके जवाब में श्रीलंका पहली पारी में 174 रन पर सिमट गई। अगली पारी में मेहमान टीम सिर्फ 178 रन पर ढेर हो गई। 'प्लेयर ऑफ द मैच' रवींद्र जडेजा ने दोनों पारियों में कुल 9 विकेट हासिल किए।

पारी और 171 रन से जीत

भारत ने अगस्त 2017 में पल्लेकेले में खेले गए मुकाबले को बड़े अंतर से अपने नाम किया था। इस मैच में टीम इंडिया ने शिखर धवन (119) और हार्दिक पंड्या (108) की शतकीय पारियों के दम पर पहली पारी में 487 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम पहली पारी में सिर्फ 135 रन पर सिमट गई। इस टीम को फॉलोऑन खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरी पारी में मेजबान टीम सिर्फ 181 रन पर ढेर हो गई।

पारी और 144 रन से जीत

नवंबर 2009 में कानपुर के मैदान पर खेले गए इस मैच में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी। टीम इंडिया ने पहली पारी में 642 रन बनाए। इस दौरान गौतम गंभीर (167), वीरेंद्र सहवाग (131) और राहुल द्रविड़ (144) ने शतक लगाए। इसके जवाब में श्रीलंका की पहली पारी 229 रन पर ढेर हो गई। अगली पारी में यह टीम सिर्फ 269 रन ही जुटा सकी।

पारी और 119 रन से जीत

यह मुकाबला जनवरी 1994 में लखनऊ में खेला गया था, जिसकी पहली पारी में नवजोत सिंह सिद्धू (124) और सचिन तेंदुलकर (142) के शतक के दम पर भारत ने 511 रनों का पहाड़ खड़ा किया। इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम पहली पारी में 218 रन पर सिमट गई। फॉलोऑन खेलने को मजबूर होने के बाद मेहमान टीम दूसरी पारी में 174 रन से ज्यादा नहीं बना सकी। भारत ने यह मैच पारी के अंतर से अपने नाम किया।

IND vs SL: श्रीलंका घर पर भारत को देती है कड़ी टक्कर , श्रीलंकाई जमीन पर ड्रा रहे हैं ज़्यादातर टेस्ट, देखें आंकड़े

ये भी पढ़ें
IND vs SL XI Warm Up Match

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Aug 2026 09:36 pm

Published on:

13 Aug 2026 09:36 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SL: भारत ने 5 बार श्रीलंका को पारी के अंतर से हराया है, नागपुर में मिली थी सबसे बड़ी जीत

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

‘सिर्फ 50 रन बनने पर इतना बड़ा जश्न’? रवींद्र जडेजा के ‘स्वॉर्ड सेलिब्रेशन’ से ‘चिढ़ता’ था इंग्लैंड का यह दिग्गज

Ravindra jadeja
क्रिकेट

कौन हैं 23 साल की RCB की क्रिकेटर? जिसके साथ अफ़ेयर के चलते टूटी एश्ले गार्डनर की शादी

ashleigh gardner
क्रिकेट

Women Asia Cup 2026: श्रीलंकाई टीम का ऐलान, इन तीन स्टार खिलाड़ियों की हुई वापसी, चमारी अटापट्टू की रहेंगी कप्तान

Srilanka
क्रिकेट

अफ़ेयर के आरोपों के बीच टूटी मोनिका और एश्ले गार्डनर की शादी, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने इंस्टाग्राम पर डाला भावुक पोस्ट

Ashleigh Gardner
क्रिकेट

Aus vs Ban टेस्ट में लगी रिकॉर्ड की झड़ी, स्टार्क बने नंबर-1 गेंदबाज, तो महमूद ने भी बनाया महारिकॉर्ड

Aus vs Ban 1st Test Day 1 Highlights, mitchell starc, hasan mahmud,
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.