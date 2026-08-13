IND vs SL: भारत ने 5 बार श्रीलंका को पारी के अंतर से हराया है, नागपुर में मिली थी सबसे बड़ी जीत

India vs Srilanka Test Series: भारत और श्रीलंका के बीच खेली जाने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुक़ाबला 15 अगस्त से खेला जाएगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फ़ाइनल की रेस में बने रहने के लिए भारतीय टीम को यह सीरीज हर हाल में जीतनी होगी। दोनों देशों के बीच साल 1982 से अब तक कुल 46 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 22 मुकाबले अपने नाम किए, जबकि 7 मैच श्रीलंका के पक्ष में रहे। आइए, उन मुकाबलों के बारे में जानते हैं, जिनमें सबसे बड़े अंतर से जीत हासिल की गई।