Diamond League: लुसाने डायमंड लीग से इस वजह से अरशद नदीम ने वापस लिया नाम, अब नहीं होगी नीरज चोपड़ा से टक्कर

उन्होंने आगे कहा, "ठंड के कारण जैवलिन थ्रोअर के लिए थ्रो के दौरान अपने शरीर की मांसपेशियों और लय को एक जैसा और सहज बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है।" उन्होंने कहा, "मेरा मानना ​​है कि कड़ी मेहनत और लगन से काम करना मेरा काम है, लेकिन आखिर में यह अल्लाह पर निर्भर करता है कि उन्होंने मेरे लिए क्या तय किया है। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश कर सकता हूँ। मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स के प्रदर्शन को स्वीकार कर लिया है क्योंकि मुझे पता है कि मैं इससे कहीं बेहतर कर सकता हूँ।" पिछले साल टोक्यो में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी नदीम का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था और वे 10वें स्थान पर रहे थे।