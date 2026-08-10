Lovlina Borgohain से PM Modi ने पूछा रेस्टोरेंट में झगड़े वाली बात, स्टार मुक्केबाज ने सुनाई पूरी कहानी

प्रधानमंत्री मोदी ने बॉक्सर लवलीना से मजाकिया अंदाज में पूछा, "क्या हुआ, आप उस रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थीं?" जवाब में लवलीना ने मुस्कुराते हुए कहा, "खुशी का मौका था सर, हम जश्न मना रहे थे। मुझे अपने देश का गलत नक्शा देखना पसंद नहीं आया। मैंने उन्हें प्यार से समझाया और उन्होंने उसमें बदलाव भी कर दिए।" भारतीय स्टार बॉक्सर की बात सुनने के बाद प्रधानमंत्री ने इस कदम को युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक बताया। पीएम ने कहा, "जब आप जश्न मना रही थीं और गेम्स खत्म हो चुके थे, उस समय उस मानचित्र की अहमियत को पहचान पाना कोई आम बात नहीं थी। यह आपकी सतर्कता और देशभक्ति को दर्शाता है। इसे लोग बहुत लंबे समय तक याद रखेंगे।"