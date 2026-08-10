‘मुझे नरेंदर नाम से नफरत हो गई है’,भारतीय बॉक्सर ने PM मोदी को सुनाया 11 साल पुराना दिलचस्प किस्सा

CWG 2026: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय बॉक्सर्स का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। खेलों के इतिहास में पहली बार भारत ने एक साथ 7 गोल्ड मेडल पर कब्जा किया और ऐसा करने वाला पहला देश भी बन गया। इस दौरान अन्य खेलों में भी एथलीट्स ने देश का नाम रौशन किया और 13 गोल्ड समेत कुल 39 मेडल अपनी झोली में डाले। रविवार को मेडल जीतने वाले एथलीट्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर मुलाकात की। इस दौरान सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय मुक्केबाज नरेंदर ने पाकिस्तानी मुक्केबाज से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा पीएम मोदी के साथ शेयर किया, जिसे सुनकर प्रधानंत्री अपनी हंसी नहीं रोक पाए।