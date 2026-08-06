सब्जी बेचते थे MMA फाइटर नाज़ारेथ लालथाज़ुआला, एक करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट ने बदली ज़िंदगी, 5 सितंबर को होगी अगली फाइट

तीन महीने बाद उन्हें दोबारा फाइट करने का मौका मिला और इस बार भी उन्होंने अपने प्रदर्शन से रिंग में समां बांध दिया। लालथाज़ुआला ने अपने विरोधी को शिकंजे में जकड़कर दूसरे राउंड में सबमिशन से मैच जीत लिया। लगातार दो जीत के बाद सभी की नजरें उन पर थीं। उन्होंने एक ऐसा प्रदर्शन किया, जिससे न सिर्फ उन्हें जीत नसीब हुई बल्कि 1,00,000 अमेरिकी डॉलर (तकरीबन 90-95 लाख रुपये) का वन चैंपियनशिप ग्लोबल रोस्टर कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ।