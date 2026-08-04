CWG 2026 से बड़ी खबर, उड़ान भरने से पहले गायब हुआ पाकिस्तानी मुक्केबाज, होटल में मिला पोसपोर्ट और सामान

दरअसल, यह पाकिस्‍तानी बॉक्‍सर के किसी विदेशी दौरे पर लापता होने की पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ऐसे कई मामलों को लेकर सुर्खियों में रह चुका है। लगभग हर बड़े इंटरनेशनल इवेंट में ऐसा होता रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के दौरान दो बॉक्सर सुलेमान बलोच और नजीरुल्लाह खान बर्मिंघम में लापता हो गए थे। इसके बाद 2024 वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफायर्स के दौरान इटली में एशियन गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर जोहेब रशीद पर होटल के रूममेट की विदेशी करेंसी और कीमती सामान चुराने का आरोप लगा। इसके बाद वह बुस्टो अर्सिजियो से गायब हो गया था।