CWG पदक विजेताओं पर हुई पैसों की बारिश! खेल मंत्रालय ने खोल दिया खजाना, मिलेंगे 8 करोड़ से भी ज्यादा रुपये

वेटलिफ्टर्स को बधाई देते हुए मांडविया ने कहा कि पूरे देश ने उनकी इन उपलब्धियों का जश्न मनाया है। उन्होंने कहा, "संसद में भी, हर बार जब आप लोगों ने पदक जीते, तो घोषणाएं की गईं। उन पलों ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया।" मनसुख मांडविया ने द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता विजय शर्मा सहित सभी कोचों की जमकर तारीफ की। चैंपियन बनाने में कोचों की अहम भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, "एक एथलीट के सफर में गुरु की सबसे बड़ी भूमिका होती है। चैंपियन तैयार करने में कोच के योगदान से बड़ी कोई चीज नहीं है।"