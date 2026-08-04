भारत पहुंचते ही एथलीट्स ने किया बड़ा ऐलान, CWG 2026 के पदक विजेताओं का एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत

इसके अलावा पुरुषों की 90 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतने वाले मुक्केबाज नरेंद्र बेरवाल, पुरुषों की शॉट पुट एफ-57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले सोमन राणा और महिलाओं की शॉट पुट एफ-57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली शर्मिला धनखड़ ने सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और आगे पदक जीतने का ऐलान किया। भारतीय पैरा-एथलीट सुवर्णा राज ने कहा कि 2016 के बाद से भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है और भविष्य में भारत पदकों की संख्या के मामले में दुनिया की बड़ी खेल शक्तियों को भी चुनौती दे सकता है।