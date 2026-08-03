भरतपुर के राहुल चाहर चचेरे भाई की तरह बनना चाहते थे पेसर, लेकिन एक गेंद ने बना दिया लेग-स्पिनर

दीपक चाहर की तरह राहुल ने भी राजस्थान की तरफ से रणजी ट्रॉफी खेली। उन्होंने 2016-17 में अपना फर्स्ट-क्लास और लिस्ट ए डेब्यू किया। राहुल चाहर को आईपीएल 2017 में राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स की तरफ से खेलने का मौका मिला, उन्होंने 3 मुकाबलों में 2 विकेट हासिल किए। मुंबई इंडियंस के लिए अगले तीन सीजन में राहुल ने कुल 39 मैचों में कुल 41 विकेट लिए। 2022 में राहुल चाहर पंजाब किंग्स के साथ जुड़े। इस टीम के लिए उन्होंने तीन सीजन में कुल 36 मुकाबले खेलते हुए 32 विकेट निकाले। साल 2025 में उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद, जबकि साल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से 1-1 मैच खेला।