WI vs PAK: साजिद का ‘चौका’, पाकिस्तान के खिलाफ वेस्टइंडीज पहली पारी में 344 रन पर ऑलआउट

यहां से कप्तान रोस्टन चेज ने ग्रीव्स के साथ मिलकर मोर्चा संभाला। दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 96 रन की साझेदारी हुई। ग्रीव्स ने 150 गेंदों में 73 रन बनाए। उनकी इस पारी में 9 चौके शामिल रहे। इसके बाद कप्तान ने केमार रोच (19) के साथ सातवें विकेट के लिए 35 रन जोड़े। रोस्टन चेज ने 126 गेंदों में 11 चौकों के साथ 70 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से साजिद खान ने 85 रन देकर 4 विकेट निकाले, जबकि मोहम्मद अली, उबैद शाह और अली उस्मान ने 2-2 विकेट अपने नाम किए।