PSL में ओवरसीज प्लेयर के रूप में खेलने को मजबूर पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर, सामने आई यह वजह

उनकी नई नागरिकता की वजह से उन्हें इंग्लिश प्रतियोगिताओं में घरेलू खिलाड़ी के तौर पर खेलने की इजाजत भी मिल गई है। इसके बाद आमिर ‘द हंड्रेड’ के 2026 सीजन के लिए डेविड पेन की जगह ट्रेंट रॉकेट्स में शामिल हो गए। हालांकि, पीएसएल में नागरिकता में हुए इस बदलाव की वजह से उन्हें विदेशी खिलाड़ियों की श्रेणी में रखा जाएगा। इसलिए जो फ्रैंचाइजी आमिर को अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगी, उन्हें अपने विदेशी खिलाड़ियों के तय कोटे में ही उन्हें जगह देनी होगी।