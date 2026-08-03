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PSL में ओवरसीज प्लेयर के रूप में खेलने को मजबूर पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर, सामने आई यह वजह

ब्रिटिश सिटीजनशिप लेने की वजह से पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर पाकिस्तान सुपर लीग के अगले सीजन में ओवरसीज प्लेयर के रूप में खेलते नजर आएंगे।
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भारत

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Siddharth Rai

Aug 03, 2026

T20 World Cup 2026

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर (Photo - IANS)

Mohammad Amir, Pakistan Super League 2027: पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर अब अपने देश की टी20 लीग में ओवरसीज प्लेयर के रूप में खेलने के लिए मजबूर हैं। ब्रिटिश नागरिकता मिलने के बाद आमिर पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2027 में विदेशी खिलाड़ी के तौर पर रजिस्टर होने वाले हैं।

ओवरसीज प्लेयर के रूप में खेलेंगे PSL

विजडन के शो ‘द स्कूप एक्सटेंडेड’ में आमिर ने संकेत दिया कि नागरिकता की स्थिति बदलने के कारण उन्हें अब पीएसएल में स्थानीय खिलाड़ी नहीं माना जाएगा। यह बदलाव 34 वर्षीय खिलाड़ी के लिए काफी अहम होगा, क्योंकि उन्होंने पहले पाकिस्तान में होने वाले टूर्नामेंट में घरेलू खिलाड़ी के तौर पर हिस्सा लिया था।

जून में इस बात की पुष्टि हुई कि आमिर के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। नॉटिंघमशायर ने उन्हें 2026 के वाइटैलिटी ब्लास्ट के बाकी मैचों के लिए साइन किया था। काउंटी की आधिकारिक घोषणा में कहा गया कि ट्रेंट ब्रिज में अपने कार्यकाल के दौरान आमिर को विदेशी खिलाड़ी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है।

इंग्लिश प्रतियोगिताओं में घरेलू खिलाड़ी के तौर पर खेलेंगे

उनकी नई नागरिकता की वजह से उन्हें इंग्लिश प्रतियोगिताओं में घरेलू खिलाड़ी के तौर पर खेलने की इजाजत भी मिल गई है। इसके बाद आमिर ‘द हंड्रेड’ के 2026 सीजन के लिए डेविड पेन की जगह ट्रेंट रॉकेट्स में शामिल हो गए। हालांकि, पीएसएल में नागरिकता में हुए इस बदलाव की वजह से उन्हें विदेशी खिलाड़ियों की श्रेणी में रखा जाएगा। इसलिए जो फ्रैंचाइजी आमिर को अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगी, उन्हें अपने विदेशी खिलाड़ियों के तय कोटे में ही उन्हें जगह देनी होगी।

आमिर के रावलपिंडी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अनिश्चितता

लीग की पहली प्लेयर नीलामी में 5.4 करोड़ पीकेआर में खरीदे जाने के बाद आमिर ने पीएसएल 2026 में रावलपिंडी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। नीलामी के बाद पीएसएल की आधिकारिक घोषणा में नसीम शाह और न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डेरिल मिशेल के साथ-साथ आमिर को भी रावलपिंडी की प्रमुख खरीद में शामिल किया गया था।

उनकी संभावित रीक्लासिफिकेशन (श्रेणी में बदलाव) से कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा एक अनसुलझा सवाल खड़ा हो गया है। पीएसएल 2026 से पहले रिटेन किए गए या खरीदे गए खिलाड़ियों को दो साल के एग्रीमेंट दिए गए थे। ये कॉन्ट्रैक्ट 2026 और 2027 सीजन के लिए हैं। फ्रेंचाइजी को पीएसएल 12 के लिए सात खिलाड़ियों तक को रिटेन करने की अनुमति है, जिसके बाद रिलीज किए गए खिलाड़ी नीलामी पूल में वापस आ जाते हैं।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक सार्वजनिक रूप से यह साफ नहीं किया है कि रावलपिंडी की टीम आमिर को उनके मौजूदा एग्रीमेंट के तहत ही बनाए रख सकती है या नहीं, जबकि उनकी कैटेगरी ‘लोकल’ से बदलकर ‘ओवरसीज’ कर दी जाए। यह भी स्पष्ट नहीं है कि फ्रैंचाइजी को उन्हें रिलीज करना होगा, उनके कॉन्ट्रैक्ट पर दोबारा बातचीत करनी होगी या फिर ओरिजिनल डील में कोई बदलाव किए बिना उन्हें अपने ओवरसीज खिलाड़ियों में शामिल करना होगा।

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Updated on:

03 Aug 2026 08:30 pm

Published on:

03 Aug 2026 08:29 pm

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