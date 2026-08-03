IND vs SL: आकिब नबी की एंट्री से श्रीलंका के खिलाफ कैसी होगी भारत की प्लेइंग 11? जानें कौन होगा OUT और कौन IN

IND vs SL India playing 11 prediction: व्‍हाइट बॉल असानमेंट के बाद अब भारतीय टीम आईसीसी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 के तहत श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज खेलने जा रही है। इस सीरीज का पहला मुकाबला गॉल में 15 अगस्‍त से खेला जाना है। लेकिन, इससे पहले भारतीय टीम टेंशन में नजर आ रही है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह स्क्वाड से बाहर हो गए हैं। जम्‍मू-कश्‍मीर के आकिब नबी को उनकी जगह स्‍क्‍वॉड में शामिल किया गया है। बुमराह उपलब्‍ध होते तो उनका प्लेइंग 11 में शामिल होना तय था, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में भारत की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है? कौन बेंच पर बैठेगा और किसे मौका मिलेगा? आइये एक नजर भारत की संभावित प्‍लेइंग इलेवन पर एक नजर डालते हैं।