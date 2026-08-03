Aus U19 vs Ind U19: भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलेंगे भारतीय मूल के नील पटेल, जानें कैसा है रिकॉर्ड

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) के सोन्या थॉम्पसन ने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया के कुछ बेहतरीन युवा खिलाड़ियों को अपने पाथवे प्रोग्राम के तहत अपना विकास जारी रखने का मौका देकर बहुत खुश हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के नेशनल डेवलपमेंट हेड ने एक बयान में कहा कि भारत का दौरा करना और मुश्किल हालात में अच्छी टीमों के खिलाफ खेलना एक कीमती अनुभव होगा और सभी फॉर्मेट में खिलाड़ियों का टेक्निकली और मेंटली टेस्ट होगा।