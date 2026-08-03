3 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

Aus U19 vs Ind U19: भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलेंगे भारतीय मूल के नील पटेल, जानें कैसा है रिकॉर्ड

Ind U19 vs Aus U19: भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम में भारतीय मूल के नील पटेल को भी शामिल किया गया है। नील महज 16 साल की उम्र में सिडनी प्रीमियर क्रिकेट फर्स्ट ग्रेड में एक कैलेंडर वर्ष में 1000 से अधिक रन बना चुके हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Aug 03, 2026

Ind U19 vs Aus U19, Indian origin Neel Patel,

भारतीय मूल के क्रिकेटर नील पटेल। (फोटो सोर्स: IANS)

Australia U19 Tour of India: भारत के मल्‍टी फॉर्मेट दौरे के लिए ऑस्‍ट्रेलिया अंडर-19 पुरुष टीम ने अपनी 16 सदस्‍यीय स्‍क्‍वॉड का ऐलान कर दिया है। इस टीम में भारतीय मूल के क्रिकेटर नील पटेल को भी शामिल किया गया है। तेज गेंदबाज विल बायरोम और केसी बार्टन अगले महीने सबकॉन्टिनेंट दौरे के लिए इस टीम की अगुआई करेंगे।

राजकोट और अहमदाबाद में खेले जाएंगे मैच

इस दौरे में राजकोट और अहमदाबाद में भारत अंडर-19 के खिलाफ तीन 50-ओवर के मैच और दो चार-दिवसीय मैच शामिल होंगे। बता दें कि नील पटेल ने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स क्रिकेट क्लब का प्रतिनिधित्‍व करते हुए महज 16 साल की उम्र में सिडनी प्रीमियर क्रिकेट फर्स्ट ग्रेड में एक कैलेंडर साल में 1000 से अधिक रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों में से एक हैं।

बायरोम ने अंडर-19 वर्ल्‍ड कप में लिए थे 10 विकेट

बायरोम और बार्टन इस साल की शुरुआत में जिम्बाब्वे में खेले गए अंडर-19 वर्ल्ड कप में खेलने वाले टीम के सिर्फ दो सदस्य हैं।
तब 17 वर्षीय बायरोम ने 10.50 के औसत से 10 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया था, जबकि बार्टन ने चार विकेट अपने नाम किए थे। ऑस्ट्रेलियाई टीम सेमीफाइनल में इंग्लैंड से 27 रन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी।

सीए की ओर से जारी किया गया ये बयान

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) के सोन्या थॉम्पसन ने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया के कुछ बेहतरीन युवा खिलाड़ियों को अपने पाथवे प्रोग्राम के तहत अपना विकास जारी रखने का मौका देकर बहुत खुश हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के नेशनल डेवलपमेंट हेड ने एक बयान में कहा कि भारत का दौरा करना और मुश्किल हालात में अच्छी टीमों के खिलाफ खेलना एक कीमती अनुभव होगा और सभी फॉर्मेट में खिलाड़ियों का टेक्निकली और मेंटली टेस्ट होगा।

सीए डेवलपमेंट टीम शनिवार को चेन्नई पहुंची, जो अब सालाना एमआरएफ एकेडमी प्रोग्राम में शामिल होगी। इसमें 12 लोगों की टीम में कई राज्य के रेगुलर खिलाड़ी और हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई टी20 इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले जोएल डेविस शामिल हैं।

ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम

केसी बार्टन, हेडन बारबुलोवी, एली ब्रेन, विल बायरोम, ब्लेक कैटल, जैक जोसनेक, स्पेंसर ग्रीन, कॉनर ग्रेगरी, चार्ली हेंडरसन, जेड हॉलिक, मैथ्यू लॉफ, नील पटेल, जैकब पिएट्ज़, पैट्रिक सुलिवन, थियो त्सिंगोस, थॉमस वासियो

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

03 Aug 2026 02:57 pm

Published on:

03 Aug 2026 02:43 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Aus U19 vs Ind U19: भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलेंगे भारतीय मूल के नील पटेल, जानें कैसा है रिकॉर्ड

पत्रिका लाइव अपडेट

Datia Election Result 2026 Live: दतिया उपचुनाव में BJP-Congress के बीच कांटे की टक्कर, जाने कौन चल रहा है आगे

Datia Election Result 2026 Live
दतिया

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

आकिब नबी की फर्स्ट क्लास में बोलती है तूती, दुनिया दूसरे सर्वाधिक 5 विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज

Auqib Nabi, Auqib Nabi first class cricket record, Ind vs SL,
क्रिकेट

Duleep Trophy 2026-27: रजत पाटीदार, ईशान किशन समेत ये स्टार करेंगे कप्तानी, यहां देखें दलीप ट्रॉफी का पूरा शेड्यूल और सभी टीमों का स्क्वाड

BCCI Change in Domestic Cricket Format
क्रिकेट

IND vs SL: आखिर जसप्रीत बुमराह की जगह आकिब नबी को ही क्यों मिला मौका? सलेक्टर्स ने बड़े-बड़े धुरंधरों को कर दिया नजरअंदाज

Auqib Nabi joins India squad
क्रिकेट

Abhishek Sharma Records: 91 गेंदों में 25 छक्के, जिला क्रिकेट में सुपरमैन, अंतरराष्ट्रीय पिच पर संघर्ष, हैरान करने वाले अभिषेक के आंकड़े

Abhishek Sharma
क्रिकेट

2026 में ईशान किशन के पास टी20 क्रिकेट का इतिहास पलटने का सुनहरा मौका, अब तक जड़ चूके हैं इतने छक्के

Ishan Kishan Sixes in 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.