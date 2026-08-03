Abhishek Sharma Records: 91 गेंदों में 25 छक्के, जिला क्रिकेट में सुपरमैन, अंतरराष्ट्रीय पिच पर संघर्ष, हैरान करने वाले अभिषेक के आंकड़े

अभिषेक शर्मा का यह साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खास नहीं रहा है। पिछली 5 पारियों में उनका हाई स्कोर सिर्फ 16 रन रहा, जबकि 4 बार वह दहाई के आंकड़े (10 रन) तक भी नहीं पहुँच सके। जिम्बाब्वे दौरे पर 3 मैचों में वह सिर्फ 11 रन बना पाए, तो इंग्लैंड दौरे की 5 पारियों में उनके बल्ले से केवल एक अर्धशतक निकला। आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों में उन्होंने 49 रन बनाए, वहीं टी20 वर्ल्ड कप के 8 मैचों में दो अर्धशतक तो आए लेकिन तीन बार वह खाता भी नहीं खोल सके। हालांकि, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में इस तूफानी दोहरे शतक के बाद उनकी फॉर्म में वापसी की उम्मीद जताई जा रही है।