IND vs SL: जम्मू कश्मीर के आकिब नबी की अचानक चमकी किस्मत, जसप्रीत बुमराह की जगह टेस्ट टीम में मिली जगह

India's updated squad vs Sri Lanka:श्रीलंका दौरे पर खेली जाने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में बड़ा बदलाव हुआ है। जसप्रीत बुमराह को टीम से बाहर कर आकिब नबी को शामिल कर लिया गया है। सोमवार की सुबह बीसीसीआई (BCCI) ने बताया कि जसप्रीत बुमराह की जगह अब श्रीलंका दौरे पर जम्मू कश्मीर के तूफानी गेंदबाज जाएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में बुमराह की घुटने की चोट दोबारा उभर आई थी। मैनेजमेंट उन्हें ठीक होने के लिए पूरा समय देना चाहता है। यही वजह है कि श्रीलंका दौरे से उन्हें बाहर होना पड़ा है।