WI vs PAK: वेस्टइंडीज के पास इतिहास रचने का मौका, क्या पाकिस्तान के खिलाफ खत्म कर पाएगी 26 साल से जीत का सूखा

वेस्टइंडीज और पाकिस्तान की टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
West Indies vs Pakistan 2nd Test: वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच खेली जा रही दो मैचों की सीरीज में मेजबान कैरेबियाई टीम ने पहला टेस्ट 90 रन से जीतकर 1-0 से अजेय बढ़त बना रखी है। दूसरा मुकाबला रविवार से पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। मेहमान टीम जहां सीरीज में बराबरी के इरादे से उतरेगी तो वहीं वेस्टइंडीज की नजर इस मैच को जीतकर क्लीन स्वीप करने पर होगी। इसके साथ ही वह 26 साल से पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज की जीत का सूखा भी खत्म करना चाहेगी।
बता दें कि वेस्टइंडीज ने आखिरी पाकिस्तान के खिलाफ 2000 में टेस्ट सीरीज जीती थी। जब उसने तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 से हराया था। वेस्टइंडीज की मेजबानी में खेले गए उस सीरीज के पहले दो मुकाबले ड्रॉ हो गए थे। तीसरे कांटे के मुकाबले में विंडीज ने सिर्फ एक रन से जीत दर्ज करते हुए सीरीज पर कब्जा जमाया था। उसके बाद से कैरेबियाई टीम पाकिस्तान के खिलाफ जीत का सूखा झेल रही है, जो इस बार खत्म होने की उम्मीद है।
बता दें कि पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच 1957-58 से लेकर अब तक 19 टेस्ट सीरीज खेली जा चुकी हैं। इनमें से पाकिस्तान ने 6 सीरीज पर कब्जा जमाया है, वहीं वेस्टइंडीज की टीम को अब पांच सीरीज में जीत हासिल हुई है। जबकि इन दोनों टीमों के बीच 8 सीरीज ड्रॉ रही हैं। इस तरह अभी तक पाकिस्तान एक जीत आगे है।
|सीजन
|मेजबान
|विजेता
|परिणाम
|1957/58
|वेस्टइंडीज
|वेस्टइंडीज
|3-1 (5 टेस्ट)
|1958/59
|पाकिस्तान
|पाकिस्तान
|2-1 (3 टेस्ट)
|1974/75
|पाकिस्तान
|ड्रॉ
|0-0 (2 टेस्ट)
|1976/77
|वेस्टइंडीज
|वेस्टइंडीज
|2-1 (5 टेस्ट)
|1980/81
|पाकिस्तान
|वेस्टइंडीज
|1-0 (4 टेस्ट)
|1986/87
|पाकिस्तान
|ड्रॉ
|1-1 (3 टेस्ट)
|1987/88
|वेस्टइंडीज
|ड्रॉ
|1-1 (3 टेस्ट)
|1990/91
|पाकिस्तान
|ड्रॉ
|1-1 (3 टेस्ट)
|1992/93
|वेस्टइंडीज
|वेस्टइंडीज
|2-0 (3 टेस्ट)
|1997/98
|पाकिस्तान
|पाकिस्तान
|3-0 (3 टेस्ट)
|2000
|वेस्टइंडीज
|वेस्टइंडीज
|1-0 (3 टेस्ट)
|2001/02
|संयुक्त अरब अमीरात
|पाकिस्तान
|2-0 (2 टेस्ट)
|2005
|वेस्टइंडीज
|ड्रॉ
|1-1 (2 टेस्ट)
|2006/07
|पाकिस्तान
|पाकिस्तान
|2-0 (3 टेस्ट)
|2011
|वेस्टइंडीज
|ड्रॉ
|1-1 (2 टेस्ट)
|2016/17
|संयुक्त अरब अमीरात
|पाकिस्तान
|2-1 (3 टेस्ट)
|2017
|वेस्टइंडीज
|पाकिस्तान
|2-1 (3 टेस्ट)
|2021
|वेस्टइंडीज
|ड्रॉ
|1-1 (2 टेस्ट)
|2024/25
|पाकिस्तान
|ड्रॉ
|1-1 (2 टेस्ट)
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