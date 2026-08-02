WI vs PAK: वेस्टइंडीज के पास इतिहास रचने का मौका, क्या पाकिस्तान के खिलाफ खत्म कर पाएगी 26 साल से जीत का सूखा

West Indies vs Pakistan 2nd Test: वेस्‍टइंडीज और पाकिस्‍तान के बीच खेली जा रही दो मैचों की सीरीज में मेजबान कैरेबियाई टीम ने पहला टेस्‍ट 90 रन से जीतकर 1-0 से अजेय बढ़त बना रखी है। दूसरा मुकाबला रविवार से पोर्ट ऑफ स्‍पेन के क्‍वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। मेहमान टीम जहां सीरीज में बराबरी के इरादे से उतरेगी तो वहीं वेस्‍टइंडीज की नजर इस मैच को जीतकर क्‍लीन स्‍वीप करने पर होगी। इसके साथ ही वह 26 साल से पाकिस्‍तान के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज की जीत का सूखा भी खत्‍म करना चाहेगी।