Duleep Trophy 2026: सूर्यवंशी-ईशान की टीम खेलेगी प्लेऑफ, लेकिन रजत पाटीदार की टीम मिली सीधे सेमीफाइनल में एंट्री, जानें कैसे

Duleep Trophy 2026 Schedule: दलीप ट्रॉफी 2026 में सेंट्रल जोन की अगुवाई रजत पाटीदार करेंगे, जबकि ईशान किशन ईस्ट जोन की कप्तानी करेंगे। इसके अलावा, ऋतुराज गायकवाड़ को वेस्ट जोन का कप्तान बनाया गया है। 23 अगस्त से इस टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही है, जिसका खिताबी मुकाबला 6 सितंबर से शुरू होगा। इस टूर्नामेंट में ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी जैसे स्टार क्रिकेटर वाली टीम प्लेऑफ खेलेगी, जबकि रजत पाटीदार की अगुवाई वाली टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंच गई है। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है।