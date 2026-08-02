Ajinkya Rahane के सामने BCCI की शर्त! एक फैसले से हर महीने 70 हजार रुपए का होगा नुकसान, जानें पूरा मामला

रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है, लेकिन उन्होंने टीम इंडिया से जुड़े रहने की बात भी कही थी। ऐसे में अगर वे टीम इंडिया से किसी भी रोल में जुड़ते हैं तो फिर उनकी पेंशन रुक जाएगी। मतलब उन्हें हर महीने जो 70,000 रुपए पेंशन के तौर पर मिलेंगे, वे बंद कर दिया जाएगा। हालांकि, उसकी जगह उन्हें पद की सैलरी मिलेगी। इस मामले में एक और अपडेट यह है कि जैसे ही रहाणे उस पद या रोल से मुक्त होंगे, उन्हें फिर से 70,000 रुपए वाली पेंशन हर महीने मिलने लगेगी।