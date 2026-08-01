श्रीलंका दौरे से पहले टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी का खुलासा, पूर्व भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ने हेड कोच गौतम गंभीर को दी वार्निंग

दासगुप्ता ने किसी भी विरोधी टीम को हल्के में न लेने की चेतावनी देते हुए कहा कि सबसे पहले, कोई भी टेस्ट सीरीज आसान नहीं है और खासकर अभी इंडियन टेस्ट टीम को देखते हुए, जो एक बदलाव से गुजर रही है। खासकर श्रीलंका में फिर से, यह पहले भी बहुत मुश्किल रहा है और खासकर अभी इन कंडीशन में। इसलिए, मुझे लगता है कि डब्‍ल्‍यूटीसी को देखते हुए यह दिलचस्प होने वाला है। मुझे लगता है कि 9 टेस्ट मैच बाकी हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ पांच, श्रीलंका के साथ दो और न्यूज़ीलैंड के साथ दो और अगर मैं गलत नहीं हूं, तो फाइनल के लिए सात मैच जीतने होंगे। तो, यह अपने आप में एक मुश्किल काम है।