1 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

Duleep Trophy: सेंट्रल जोन के कैप्टन बने रजत पाटीदार, रिंकू सिंह को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी, देखें पूरा स्क्वाड

Duleep Trophy Update: रजत पाटीदार को फिर से सेंट्रल जोन के कप्तान बनाए गए हैं। वहीं लेफ्ट-हैंडेड बैटर रिंकू सिंह को वाइस-कैप्टन बनाया गया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Aug 01, 2026

duleep trophy

फोटो में रजत पाटीदार और रिंकू सिंह (सोर्स: आईएएनएस)

Duleep Trophy Central Zone Full Squad: दिलीप ट्रॉफी के लिए सेंट्रल जोन ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। डिफेंडिंग चैंपियन टीम ने एक बार फिर रजत पाटीदार पर भरोसा जताते हुए उन्हें कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं टीम इंडिया के युवा और विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उपकप्तान बनाया गया है।

सेंट्रल जोन की नजर इस बार भी खिताब अपने नाम करने पर होगी। पिछले सीजन में टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में साउथ जोन को हराकर ट्रॉफी जीती थी। अब 23 अगस्त से बेंगलुरु में शुरू होने वाली दिलीप ट्रॉफी में टीम अपने खिताब का बचाव करने उतरेगी। मजबूत 15 सदस्यीय स्क्वाड के साथ सेंट्रल जोन एक बार फिर इतिहास दोहराने की कोशिश करेगा।

रजत पाटीदार की कप्तानी में सेंट्रल ज़ोन की मजबूत टीम तैयार, रिंकू संभालेंगे उपकप्तानी

बता दें दिलीप ट्रॉफी के लिए डिफेंडिंग चैंपियन सेंट्रल जोन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कप्तान रजत पाटीदार टीम की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत होंगे। बता दें पाटीदार पिछले साल दिलीप ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। उनके साथ रिंकू सिंह, अमन मोखाड़े, कुणाल चंदेला, आयुष पांडे, आर्यन जुयाल और यश राठौड़ जैसे शानदार बल्लेबाज मौजूद हैं। यश राठौड़ ने पिछले सीजन के फाइनल में 194 रन की शानदार पारी खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता था।

गेंदबाजी में तेज और स्पिन का शानदार कॉम्बिनेशन

सेंट्रल जोन की गेंदबाजी यूनिट भी काफी मजबूत नजर आ रही है। तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी यश ठाकुर, अरशद खान, आर्यन पांडे और नचिकेत भूटे संभालेंगे। वहीं स्पिन डिपार्टमेंट में सारांश जैन सबसे अहम खिलाड़ी होंगे। उन्होंने पिछले दिलीप ट्रॉफी सीजन में 16 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। उनके साथ हर्ष दुबे और जीशान अंसारी स्पिन गेंदबाजी को मजबूती देंगे। सारांश जैन को टीम में इसलिए भी शामिल किया गया है क्योंकि वह भारत की टेस्ट टीम में चुने गए हैं। अगर वह उपलब्ध रहते हैं तो सेमीफाइनल में सेंट्रल ज़ोन के लिए बड़ा योगदान दे सकते हैं। टीम मैनेजमेंट ने चोट जैसी स्थिति से निपटने के लिए छह स्टैंड-बाय खिलाड़ियों को भी चुना है। इसमें अमनदीप खरे, मयंक मिश्रा, सौरभ रावत, भार्गव मेराई, कुणाल यादव और कुमार कार्तिकेय शामिल हैं।

टीम की कोचिंग की जिम्मेदारी निखिल डोरू संभालेंगे, जबकि मनीष झा असिस्टेंट कोच होंगे। सेंट्रल ज़ोन की नजर इस बार भी दिलीप ट्रॉफी का खिताब बचाने पर होगी।

नए कप्तान और नए कोच के साथ बैजबॉल खेलना जारी रखेगी इंग्‍लैंड, जो रूट ने पाकिस्‍तान सीरीज से पहले दिया बड़ा बयान

ये भी पढ़ें
Joe Root, bazball,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Duleep Trophy 2024

Updated on:

01 Aug 2026 06:37 pm

Published on:

01 Aug 2026 06:18 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Duleep Trophy: सेंट्रल जोन के कैप्टन बने रजत पाटीदार, रिंकू सिंह को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी, देखें पूरा स्क्वाड

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

नए कप्तान के साथ बैजबॉल खेलना जारी रखेगी इंग्‍लैंड, जो रूट ने पाकिस्‍तान सीरीज से पहले दिया बयान

Joe Root, bazball,
क्रिकेट

CWG 2026: भारत की झोली में छठा गोल्ड मेडल, बॉक्सर प्रीति पवार ने 54 किग्रा वर्ग के फ़ाइनल में स्कार्लेट डेलगाडो को हराया

सीडबल्यूजी 2026
क्रिकेट

शुभमन गिल के पास इतिहास रचने का मौका, श्रीलंका में 31 रन बनाते ही दिग्‍गजों के क्‍लब में होगी एंट्री

Shubman Gill, IND vs SL Test Series,
क्रिकेट

IND vs SL: श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले वॉर्म-अप मैच के घटाए गए दिन, सामने आई यह वजह

IND vs SL
क्रिकेट

Cricket World Cup लीग 2 के बीच नीदरलैंड के कप्तान ने अचानक दिया इस्तीफा, ICC के फैसलों पर उठा चुके हैं सवाल

Scott Edwards steps down Netherlands captain
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.