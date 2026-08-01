Duleep Trophy: सेंट्रल जोन के कैप्टन बने रजत पाटीदार, रिंकू सिंह को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी, देखें पूरा स्क्वाड

सेंट्रल जोन की गेंदबाजी यूनिट भी काफी मजबूत नजर आ रही है। तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी यश ठाकुर, अरशद खान, आर्यन पांडे और नचिकेत भूटे संभालेंगे। वहीं स्पिन डिपार्टमेंट में सारांश जैन सबसे अहम खिलाड़ी होंगे। उन्होंने पिछले दिलीप ट्रॉफी सीजन में 16 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। उनके साथ हर्ष दुबे और जीशान अंसारी स्पिन गेंदबाजी को मजबूती देंगे। सारांश जैन को टीम में इसलिए भी शामिल किया गया है क्योंकि वह भारत की टेस्ट टीम में चुने गए हैं। अगर वह उपलब्ध रहते हैं तो सेमीफाइनल में सेंट्रल ज़ोन के लिए बड़ा योगदान दे सकते हैं। टीम मैनेजमेंट ने चोट जैसी स्थिति से निपटने के लिए छह स्टैंड-बाय खिलाड़ियों को भी चुना है। इसमें अमनदीप खरे, मयंक मिश्रा, सौरभ रावत, भार्गव मेराई, कुणाल यादव और कुमार कार्तिकेय शामिल हैं।