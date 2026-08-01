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Cricket World Cup लीग 2 के बीच नीदरलैंड के कप्तान ने अचानक दिया इस्तीफा, ICC के फैसलों पर उठा चुके हैं सवाल

Scott Edwards Resigns Netherlands captaincy: स्कॉट एडवर्ड्स ने नीदरलैंड्स वनडे और टी20 टीम की कप्तानी छोड़ दी है। यूट्रेक्ट में लीग 2 मैचों के बाद उन्होंने यह फैसला लिया। स्टार ऑलराउंडर बास डी लीडे को अब आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 कैंपेन के लिए नया कप्तान नियुक्त किया गया है।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Aug 01, 2026

Scott Edwards steps down Netherlands captain

स्कॉट इडवर्ड्स (फोटो- Netherlands Cricket x)

Scott Edwards Steps Down Netherlands Captain: आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 कैंपेन के बीच स्कॉट एडवर्ड्स ने नीदरलैंड्स क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ दी है। उन्होंने 56 वनडे इंटरनेशनल मुकाबलों में टीम की कप्तानी की। हाल ही में उन्होंने आईसीसी के नए वर्ल्डकप फॉर्मेट पर सवाल खड़े किए थे। एडवर्ड्स की जगह पर ऑलराउंडर बास डी लीडे टीम की कमान संभालेंगे। यूट्रेक्ट में लीग 2 के मैच खत्म होने के बाद, एडवर्ड्स ने अपनी टीम के साथियों को अपने फैसले के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अब लीडरशिप की भूमिका छोड़ने और एक खिलाड़ी के तौर पर बड़ी भूमिका निभाने पर ध्यान देने का सही समय है।

वीडियो जारी कर दिया इस्तीफा

रॉयल डच क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा जारी एक वीडियो में एडवर्ड्स ने अपनी टीम के साथियों से कहा, "मुझे खेद है कि मैं आप लोगों के सामने यह बात अचानक रख रहा हूं, लेकिन मैं अब से कप्तान का पद छोड़ रहा हूं। मेरा मानना ​​है कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर रयान कुक और मैंने बात की है और मैंने कई अन्य लोगों से भी इस बारे में चर्चा की है, और अब मुझे यह सही समय लग रहा है।"

स्कॉट एडवर्ड्स ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी के तौर पर मेरा योगदान अभी बहुत बाकी है और भविष्य के लिए निश्चित रूप से मेरा यही लक्ष्य है, दोस्तों। मेरा मानना ​​है कि यह एक बहुत ही खास टीम है। दुनिया हमारे लिए खुली है और मैं आगे आने वाले समय को लेकर बहुत उत्साहित हूं। मैं नहीं चाहता था कि इसका असर सीरीज पर पड़े, लेकिन अब बस यहीं तक; पिछले चार वर्षों में आप सभी ने मुझ पर और टीम पर जो मेहनत की है, उसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं, कम है। यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है और मुझे ऑरेंज जर्सी पहनना बहुत पसंद है। मैं आने वाले कई वर्षों का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।"

2022 में बने थी नीदरलैंड्स के कप्तान

एडवर्ड्स जून 2022 में इंग्लैंड के नीदरलैंड्स दौरे के पहले वनडे के बाद पीटर सीलार की जगह टीम के कप्तान बने थे। उनकी कप्तानी में नीदरलैंड्स ने 56 वनडे मैचों में से 24 जीते, जिसमें धर्मशाला में साउथ अफ्रीका और 2023 वनडे वर्ल्ड कप के दौरान कोलकाता में बांग्लादेश के खिलाफ शानदार जीत शामिल है। उन्होंने 50 टी20 मैचों में भी टीम की कप्तानी की और टी20 वर्ल्ड कप 2022 में जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के खिलाफ यादगार जीत हासिल की।

नीदरलैंड्स अभी आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। चूंकि टॉप चार टीमें क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई करती हैं, इसलिए कप्तान के तौर पर डी लीड की पहली जिम्मेदारी टीम को बाकी बचे कैंपेन में आगे ले जाने की होगी।

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Updated on:

01 Aug 2026 02:30 pm

Published on:

01 Aug 2026 02:30 pm

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