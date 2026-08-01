Cricket World Cup लीग 2 के बीच नीदरलैंड के कप्तान ने अचानक दिया इस्तीफा, ICC के फैसलों पर उठा चुके हैं सवाल

स्कॉट एडवर्ड्स ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी के तौर पर मेरा योगदान अभी बहुत बाकी है और भविष्य के लिए निश्चित रूप से मेरा यही लक्ष्य है, दोस्तों। मेरा मानना ​​है कि यह एक बहुत ही खास टीम है। दुनिया हमारे लिए खुली है और मैं आगे आने वाले समय को लेकर बहुत उत्साहित हूं। मैं नहीं चाहता था कि इसका असर सीरीज पर पड़े, लेकिन अब बस यहीं तक; पिछले चार वर्षों में आप सभी ने मुझ पर और टीम पर जो मेहनत की है, उसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं, कम है। यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है और मुझे ऑरेंज जर्सी पहनना बहुत पसंद है। मैं आने वाले कई वर्षों का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।"