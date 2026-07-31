‘माय नेम इज गिल, आई नो हाउ टू किल’, शुभमन गिल की बहन शाहनील की द ट्रेटर्स 2 में धांसू एंट्री

गुरुवार को 'द ट्रेटर्स 2' के लॉन्च इवेंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में शाहनील अपना परिचय देते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हैं, 'माय नेम इज गिल, एंड आई नो हाउ टू किल' (मेरा नाम गिल है, और मैं जानती हूं कि कैसे किल करना है)। पेशे से कंटेंट क्रिएटर शाहनील के इस बेबाक अंदाज और डायलॉग ने देशभर के फैंस को हैरान कर दिया है।