Ajinkya Rahane के संन्यास पर रोहित शर्मा हुए भावुक, लिखा- ‘हमने सालों तक एक ही ड्रेसिंग रूम शेयर किया…’

टेस्ट कप्तान के तौर पर अजिंक्य रहाणे का रिकॉर्ड बेमिसाल रहा है। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने कोई टेस्ट मैच नहीं हारा (4 जीत और 2 ड्रॉ)। कम से कम 5 मैचों में कप्तानी करने वाले भारतीय टेस्ट कप्तानों में उनका जीत का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। बतौर कप्तान उनका सबसे यादगार पल 2020-21 की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (Border-Gavaskar Trophy) रही। एडिलेड में मिली करारी हार के बाद, रहाणे ने टीम की शानदार वापसी कराई। उनके नेतृत्व में भारत ने मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट जीता और फिर गाबा (Gabba) स्टेडियम में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए सीरीज अपने नाम की। इस जीत ने गाबा में ऑस्ट्रेलिया के लंबे अजेय रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। इसके अलावा 2017 में धर्मशाला स्टेडियम में भी रहाणे की कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को एक अहम टेस्ट मैच में हराया था।