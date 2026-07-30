UAE ने रचा इतिहास, रोमांचक फाइनल मैच में 1 रन से जीत अंडर-19 विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए किया क्वालीफाई

अपनी टीम के जज्बे से खुश यूएई की कप्तान महक ठाकुर ने मुश्किल हालात को संभालने की अपनी टीम की काबिलियत की तारीफ करते हुए कहा, "मैं बहुत खुश हूं कि हमारी टीम ने इस फाइनल में दबाव का कितनी अच्छी तरह सामना किया, जिससे हमें जीत मिली। अंडर-19 विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करना बहुत रोमांचक है; हम वहां जाने और उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट की तरह ही शानदार खेल दिखाने के लिए उत्साहित हैं।"