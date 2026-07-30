अजिंक्य रहाणे के संन्यास पर BCCI अध्यक्ष मन्हास और सचिव सैकिया कही ये बात, चेतेश्वर पुजारा हुए भावुक

38 साल के रहाणे ने 2011 में भारत के लिए डेब्यू किया था। वह भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेले। 85 टेस्ट में 12 शतक और 26 अर्धशतक की मदद से 5,077 रन, 90 वनडे में 3 शतक और 24 अर्धशतक की मदद से 2,962 और 20 टी20 मैचों में उन्होंने 375 रन बनाए। रहाणे ने अपनी कप्तानी में एक युवा भारतीय टीम का नेतृत्व करते हुए 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया में भारत को टेस्ट सीरीज में जीत दिलायी थी। इस सीरीज ने कप्तान और बल्लेबाज के रूप में उनकी श्रेष्ठता साबित की थी।