Ajinkya Rahane का वो अजेय कप्तानी रिकॉर्ड, जो धोनी, कोहली और रोहित भी नहीं बना सके

क्रिकेट फैंस रहाणे को प्यार से 'जिंक्स' (Jinks) बुलाते हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया के 'जिंक्स' (बुरी किस्मत) को तोड़कर ऐतिहासिक बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी जिताई थी। सीरीज की शुरुआत में विराट कोहली कप्तान थे, लेकिन एडिलेड टेस्ट में '36 ऑलआउट' वाले बुरे सपने के बाद कोहली भारत लौट आए थे। इसके बाद रहाणे ने टीम की कमान संभाली और बाकी तीन मैचों में शानदार कप्तानी करते हुए भारत को 2-1 से ऐतिहासिक सीरीज जिताई। यह जीत उनकी लीडरशिप का सबसे बड़ा उदाहरण हमेशा रहेगा।