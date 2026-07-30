अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का किया ऐलान, सोशल मीडिया पर लिखा भावुक पोस्ट

Ajinkya Rahane retirement: अजिंक्य रहाणे ने अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट से अचानक संन्‍यास की घोषणा कर दी है। इसकी जानकारी रहाणे ने खुद इंस्‍टाग्राम पर भावुक पोस्‍ट के माध्‍यम से दी है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्‍यक्ष अजिंक्य नाइक ने बताया कि अजिंक्य रहाणे का रिटायरमेंट भारतीय क्रिकेट में एक शानदार चैप्टर का अंत है। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियां उनके डेडिकेशन और उनके कमिटमेंट को याद कर प्रेरित होंगी। बता दें कि रहाणे ने भारत के लिए 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इसके अलावा वह छह फ्रैंचाइजी के लिए 212 आईपीएल मैच भी खेले हैं।