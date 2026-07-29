29 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

CWG 2026: बाउट से पहले घटाया वजन, अरुंधति चौधरी ने बताया कैसे भारत के लिए पक्का किया पदक

अरुंधति सेमीफाइनल में पहुंच गईं और कम से कम ब्रॉन्ज मेडल सुनिश्चित कर लिया, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में सेमीफाइनल हारने वाले दोनों खिलाड़ियों को ब्रॉन्ज मेडल मिलता है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jul 29, 2026

Arundhati Choudhary

बॉक्सर साक्षी के बाद अरुंधति ने भी पक्का किया मेडल, महिला 70 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश (IANS/Biplab Banerjee)

Commonwealth Games 2026: अरुंधति चौधरी ने बुधवार को महिलाओं की 70 किलोग्राम कैटेगरी के क्वार्टरफाइनल में न्यूजीलैंड की मॉर्गन हेंडरसन को 3-1 के स्प्लिट फैसले से हराकर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का मेडल पक्का कर लिया है। इस जीत के बाद अरुंधति ने बताया कि उन्होंने बाउट से पहले 2 किलोग्राम वजन कम किया था।

भारतीय बॉक्सर का शानदार प्रदर्शन

इस भारतीय बॉक्सर ने तीन राउंड के मुकाबले में संयम और रणनीतिक अनुशासन दिखाया और कड़े मुकाबले में हेंडरसन को हराया। तीन जजों ने तीनों राउंड अरुंधति के पक्ष में (30-26) स्कोर किए, जबकि एक जज ने मुकाबला न्यूजीलैंड की बॉक्सर के पक्ष में फैसला दिया। पांचवें जज का स्कोर 28-28 पर बराबर था, लेकिन हेंडरसन के एक प्वाइंट कटने से फैसला अरुंधति के पक्ष में चला गया।

अरुंधति सेमीफाइनल में पहुंच गईं

कॉमनवेल्थ गेम्स के बॉक्सिंग फॉर्मेट के तहत सेमीफाइनल में हारने वाले दोनों खिलाड़ियों को ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। इस जीत के साथ अरुंधति चौधरी ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है और अब उनका लक्ष्य फाइनल में पहुंचकर भारत के लिए गोल्ड मेडल की दौड़ को आगे बढ़ाना होगा। इस जीत के बाद अरुंधति चौधरी ने बताया कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में रिंग में उतरने से पहले उनकी सबसे मुश्किल प्रतिद्वंद्वी कोई दूसरी बॉक्सर नहीं, बल्कि वजन करने वाली मशीन थी।

बाउट से पहले घटाया वजन

क्वार्टर फाइनल में जीत के बाद अरुंधति ने कहा, "कुछ वजहों से मेरा वजन बढ़ गया था, लेकिन वजन को मेंटेन रखने के लिए मैंने कल 2 किलो वजन कम किया। यह वाकई बहुत मुश्किल था।" अरुंधति चौधरी का लक्ष्य देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है। उन्होंने कहा, "मैं यह मेडल अपने छोटे भाई और परिवार को समर्पित करना चाहती हूं। भारत के युवाओं के लिए मेरा संदेश है कि आप सभी के आशीर्वाद की वजह से ही मैं आज यहां हूं। मैं भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतूंगी।" बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है, कई बॉक्सर अपनी-अपनी वेट कैटेगरी में आगे बढ़े हैं, जो इस खेल में देश की बढ़ती ताकत को दिखाता है।

CWG 2026: आज भारतीय खिलाड़ी ग्लासगो में ला सकते है मेडल्स की बाढ़, जानिए कॉमनवेल्थ गेम्स में 7वें दिन का पूरा शेड्यूल

ये भी पढ़ें
Commonwealth Games 2026 India schedule,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Commonwealth Games 2026

Published on:

29 Jul 2026 09:45 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / CWG 2026: बाउट से पहले घटाया वजन, अरुंधति चौधरी ने बताया कैसे भारत के लिए पक्का किया पदक

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Commonwealth Games 2026

Duleep Trophy 2026: ईस्ट ज़ोन के उपकप्तान चुने गए वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन बने कप्तान, देखें पूरा स्क्वाड

Vaibhav Suryavanshi Debut, Vaibhav Suryavanshi Age, India vs Ireland 2026, India Ireland 1st T20, Vaibhav Suryavanshi Record, Prithvi Shaw Debut, Youngest India Debut, Sachin Tendulkar Debut Record,
क्रिकेट

CWG 2026: भारतीय मुक्केबाजों का दमदार प्रदर्शन जारी, साक्षी और अरुंधति के बाद सचिन सिवाच ने पक्का किया ब्रॉन्ज मेडल

CWG 2026
क्रिकेट

एबी डिविलियर्स ने श्रीलंका टेस्ट के लिए ऋषभ पंत के सेलेक्शन पर उठाए सवाल, कहा – कॉन्फिडेंस कम लग रहा

Rishabh Pan
क्रिकेट

‘शुभमन गिल को सामने आना चाहिए’, रोहित शर्मा के 2027 वर्ल्ड कप खेलने पर मोहम्मद कैफ का बड़ा बयान

Rohit Sharma 2027 World Cup, Shubman Gill captaincy,
क्रिकेट

ICC Ranking: शुभमन गिल बने वनडे में दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज, टी20 में वैभव सूर्यवंशी ने लगाई लंबी छलांग

Vaibhav Sooryavanshi records, Sachin Tendulkar youngest POTM,
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.