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‘शुभमन गिल को सामने आना चाहिए’, रोहित शर्मा के 2027 वर्ल्ड कप खेलने पर मोहम्मद कैफ का बड़ा बयान

Rohit Sharma 2027 World Cup, Shubman Gill captaincy: 2027 वनडे वर्ल्ड कप (साउथ अफ्रीका) में रोहित शर्मा के खेलने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। अब पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने टीम इंडिया के मौजूदा वनडे कप्तान शुभमन गिल को एक खास सलाह दी है। जानिए कैफ ने क्या कहा।
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भारत

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Anshika Verma

Jul 29, 2026

Rohit Sharma 2027 World Cup, Shubman Gill captaincy,

वनडे कप्तान शुभमन गिल (Photo - IANS)

Rohit Sharma 2027 World Cup, Shubman Gill captaincy: साल 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के खेलने को लेकर चर्चाएं हो रही है। ऐसी खबरें हैं कि सिलेक्टर उनके लंबे समय तक खेलने को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हैं। हालांकि, इन अटकलों के बीच, रोहित ने साफ कर दिया है कि वह अगले साल साउथ अफ्रीका में होने वाले टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई करना चाहते हैं।

हाल ही में, रोहित ने क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर एक शानदार शतक जड़ा। कई लोगों का मानना था कि यह उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच हो सकता है, लेकिन इस पारी ने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है। अब कई पूर्व क्रिकेटर्स उनके समर्थन में उतर आए हैं और कह रहे हैं कि रोहित का अनुभव टीम के लिए बहुत जरूरी है।

'शुभमन गिल को मीडिया के सामने बयान देना चाहिए'

पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ का मानना है कि रोहित के वनडे भविष्य को लेकर चल रही कन्फ्यूजन तभी दूर हो सकती है जब टीम मैनेजमेंट अपना रुख साफ करे। कैफ ने कहा कि अगर कप्तान शुभमन गिल 2027 वर्ल्ड कप के लिए रोहित को टीम में चाहते हैं, तो उन्हें खुलकर उनका समर्थन करना चाहिए। अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कैफ ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह इंतजार करो और देखो वाली स्थिति है। बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन है, और इसे दूर करने की जरूरत है। गिल को प्रेस के सामने आकर बयान देना चाहिए कि उन्हें वर्ल्ड कप के लिए रोहित चाहिए।'

कैफ ने आगे कहा, 'जब टीम बनती है, तो कप्तान हमेशा वहां होता है। सिलेक्टर्स शायद एक-दूसरे के खेल के बारे में उतना नहीं जानते जितना खिलाड़ी जानते हैं। गिल को कोच और सिलेक्टर्स को मनाना होगा। सौरव गांगुली ने हमेशा सहवाग और युवराज का साथ दिया जब वे रन नहीं बना रहे थे। धोनी ने भी खिलाड़ियों का साथ दिया, और रोहित ने खुद भी ऐसा किया है। कप्तान को अपने खिलाड़ियों के साथ खड़ा होना पड़ता है।'

स्पष्टता से टीम को होगा फायदा

कैफ ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर गिल सार्वजनिक रूप से रोहित का समर्थन करते हैं, तो इससे टीम में ट्रांसपेरेंसी आएगी और कप्तान के रूप में गिल का सम्मान भी बढ़ेगा। उनका मानना है कि सही और स्पष्ट कम्युनिकेशन से फालतू की अटकलें बंद होंगी और टीम का माहौल बेहतर होगा। कैफ ने कहा, 'ऐसा करने से गिल की छवि एक ऐसे कप्तान की बनेगी जो सीधी बात करता है। हर कोई सब कुछ देख रहा है। आप कुछ भी छिपा नहीं सकते। अगर कोई और स्थिति साफ नहीं कर रहा है, तो कप्तान को ऐसा करना चाहिए। इससे टीम का ही भला होगा।'

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Updated on:

29 Jul 2026 04:38 pm

Published on:

29 Jul 2026 04:38 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘शुभमन गिल को सामने आना चाहिए’, रोहित शर्मा के 2027 वर्ल्ड कप खेलने पर मोहम्मद कैफ का बड़ा बयान

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