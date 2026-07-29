‘शुभमन गिल को सामने आना चाहिए’, रोहित शर्मा के 2027 वर्ल्ड कप खेलने पर मोहम्मद कैफ का बड़ा बयान

कैफ ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर गिल सार्वजनिक रूप से रोहित का समर्थन करते हैं, तो इससे टीम में ट्रांसपेरेंसी आएगी और कप्तान के रूप में गिल का सम्मान भी बढ़ेगा। उनका मानना है कि सही और स्पष्ट कम्युनिकेशन से फालतू की अटकलें बंद होंगी और टीम का माहौल बेहतर होगा। कैफ ने कहा, 'ऐसा करने से गिल की छवि एक ऐसे कप्तान की बनेगी जो सीधी बात करता है। हर कोई सब कुछ देख रहा है। आप कुछ भी छिपा नहीं सकते। अगर कोई और स्थिति साफ नहीं कर रहा है, तो कप्तान को ऐसा करना चाहिए। इससे टीम का ही भला होगा।'