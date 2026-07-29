KKR के लिए रयान टेन डोशेट ने छोड़ा टीम इंडिया का साथ, गौतम गंभीर से भी मिला बड़ा पोस्ट, 4 टीमों के लिए करेंगे ये काम

Ryan ten Doeschate Joins KKR: रयान टेन डोशेट ने भारतीय क्रिकेट टीम का साथ छोड़ नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लिया है, जिसके अंतर्गत दुनिया भर में सभी नाइट राइडर्स फ्रेंचाइजी खेलती हैं। मतलब पहले से उनका कद तो बढ़ा ही है, जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। यहां उन्हें कोचिंग से हटकर अलग जिम्मेदारी दी गई है। नीदरलैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज को फ्रेंचाइजी का 'हेड ऑफ क्रिकेट स्ट्रैटेजी' नियुक्त किया गया है। इस नई भूमिका के साथ टेन डोशेट फ्रेंचाइजी की अलग-अलग टीमों के लिए खिलाड़ियों की खोज, टीम तैयार करने की रणनीति और भविष्य की योजनाओं पर काम करेंगे।