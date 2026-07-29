PAK vs WI 1st Test: बाबर आजम भी नहीं बचा पाए पाकिस्तान की लाज, लगातार 8वां टेस्ट मैच हारकर बनाया सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड

WI vs PAK 1st Test Highlights: मंगलवार देर रात वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को हराकर शानदार जीत हासिल कर ली। ये पिछले 11 टेस्ट मुकाबलों में कैरेबियाई टीम की सिर्फ दूसरी जीत है तो पाकिस्तान ने विदेशी सरजमीं पर लगातार 8वां मुकाबला गंवा दिया। ब्रायन लारा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 90 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही कैरेबियाई टीम ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। 211 रनों के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम दूसरी पारी में सिर्फ 120 रन बनाकर सिमट गई।