29 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

PAK vs WI 1st Test: बाबर आजम भी नहीं बचा पाए पाकिस्तान की लाज, लगातार 8वां टेस्ट मैच हारकर बनाया सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड

West Indies vs Pakistan 1st Test: पाकिस्तान को वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में करारी हार झेलनी पड़ी। ये बाबर आजम की अगुवाई वाली टीम की विदेशों में लगातार 8वीं हार है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jul 29, 2026

wi vs pak 1st test pakistan

पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज (फोटो- IANS)

WI vs PAK 1st Test Highlights: मंगलवार देर रात वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को हराकर शानदार जीत हासिल कर ली। ये पिछले 11 टेस्ट मुकाबलों में कैरेबियाई टीम की सिर्फ दूसरी जीत है तो पाकिस्तान ने विदेशी सरजमीं पर लगातार 8वां मुकाबला गंवा दिया। ब्रायन लारा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 90 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही कैरेबियाई टीम ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। 211 रनों के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम दूसरी पारी में सिर्फ 120 रन बनाकर सिमट गई।

दूसरी पारी में फ्लॉप हुई पाकिस्तान की बैटिंग

लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। अजान अवैस सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुए, जबकि इमाम-उल-हक को भी केमार रोच ने महज 3 रनों के स्कोर पर पवेलियन भेजा। सलमान आगा अपना खाता तक खोलने में नाकाम रहे और जयडेन सील्स का शिकार बने। मोहम्मद रिजवान का बल्ला भी खामोश रहा और वह 28 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हुए। आमिर जमाल 12 गेंदें खेलने के बाद बिना खाता खोले पवेलियन लौटे।

अली उस्मान को केमार रोच ने 2 रनों के स्कोर पर आउट किया, जबकि शान मसूद 3 रन ही बना सके। खुर्रम शहजाद सिर्फ 4 रनों का योगदान दे सके, तो मोहम्मद अली भी बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। कप्तान बाबर आजम एक छोर संभालकर खड़े रहे, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से बाकी बल्लेबाजों का साथ नहीं मिल सका।

बाबर ने 107 गेंदों का सामना करते हुए 58 रनों की नाबाद पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने 9 चौके लगाए। गेंदबाजी में वेस्टइंडीज की ओर से जयडेन सील्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 14.2 ओवर में 20 रन देकर 5 विकेट चटकाए, जबकि केमार रोच और जस्टिन ग्रीव्स ने दो-दो विकेट अपने नाम किए।

शान मसूद ने जड़ा था पहली पारी में शतक

इससे पहले, पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद अब्बास ने 5 विकेट चटकाए और दूसरी पारी में वेस्टइंडीज की पूरी टीम को 181 रनों पर समेटने में अहम भूमिका निभाई। कैरेबियाई टीम की तरफ से दूसरी पारी में सर्वाधिक 38 रन शेमार जोसेफ ने बनाए। पहली पारी में शाई होप (92 रन) और केवम हॉज (84 रन) की दमदार पारी के बूते वेस्टइंडीज ने 311 रन बनाए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान की टीम शान मसूद (109 रन) की शतकीय पारी के बावजूद 282 रन ही बना सकी थी।

पाकिस्तान ने विदेशी सरजमीं पर आखिरी टेस्ट साल 2023 में जीता था, जब 2023 में उसने श्रीलंका को 2-0 से शिकस्त दी थी। उसके बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का दौरा किया और सभी मुकाबलों में उसे हार झेलनी पड़ी। टेस्ट क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के सभी 20 विकेट विरोधी टीम के तेज गेंदबाजों ने चटकाए हों।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

29 Jul 2026 08:07 am

Published on:

29 Jul 2026 08:06 am

Hindi News / Sports / Cricket News / PAK vs WI 1st Test: बाबर आजम भी नहीं बचा पाए पाकिस्तान की लाज, लगातार 8वां टेस्ट मैच हारकर बनाया सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

WI vs PAK 1st Test: 149 साल के क्रिकेट इतिहास में सिर्फ छठी बार हुआ ऐसा, वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को रौंदकर बना डाले कई रिकॉर्ड्स

west indies cricket team
क्रिकेट

मोहम्मद अब्बास ने किया 'करिश्मा', एक झटके में तोड़ डाले इमरान, वकार और वसीम अकरम के रिकॉर्ड

Mohammad Abbas, WI vs PAK 1st Test,
क्रिकेट

गौतम गंभीर के कोचिंग स्‍टाफ में बड़े बदलाव शुरू, रायन टेन डोएशेट के बाद अब फील्डिंग कोच टी दिलीप की भी होगी छुट्टी

Gautam Gambhir
क्रिकेट

भारत के खिलाफ ऐतिहासिक जीत के हीरो जय मूंदड़ा की चमकी किस्मत, पहली बार ODI टीम में शामिल

Jai Moondra earns ODI call up
क्रिकेट

गौतम गंभीर को बड़ा झटका, रायन टेन डोएशेट ने अचानक छोड़ा भारतीय टीम का असिस्टेंट कोच का पद

Ryan ten Doeschate resign
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.