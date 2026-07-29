WI vs PAK 1st Test: 149 साल के क्रिकेट इतिहास में सिर्फ छठी बार हुआ ऐसा, वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को रौंदकर बना डाले कई रिकॉर्ड्स

WI vs PAK Test 2026 Records: पाकिस्तान को पहले टेस्ट में 90 रन से हार झेलनी पड़ी है। ब्रायन लारा स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने 211 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में पाकिस्तान की दूसरी पारी सिर्फ 120 रन पर सिमट गई। दूसरी पारी में सिर्फ कप्तान बाबर आजम और 11वें नंबर के बल्लेबाज मोहम्मद अब्बास ही दहाई का आंकड़ा पार कर सके। बाबर आजम ने 58 और मोहम्मद अब्बास ने 11 रन बनाए, जबकि बाकी सभी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके और पूरी टीम 120 रन पर ऑलआउट हो गई।