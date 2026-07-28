WI vs PAK: मोहम्मद अब्बास ने टेस्ट क्रिकेट में किया ‘करिश्मा’, एक झटके में तोड़ डाले इमरान, वकार और वसीम अकरम के रिकॉर्ड

West Indies vs Pakistan 1st Test: पाकिस्‍तान और वेस्‍टइंडीज के बीच जारी दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज का पहला मुकाबला 25 जुलाई से तारौबा के ब्रायन लारा स्‍टेडियम में खेला जा रहा है। चौथे दिन ही यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। मेजबान वेस्‍टइंडीज ने पाकिस्‍तान के सामने जीत के लिए 211 रनों का लक्ष्‍य रखा है। वेस्‍टइंडीज की दूसरी पारी में पाकिस्‍तान के तेज गेंदबाज मोहम्‍मद अब्‍बास ने काफी जबरदस्‍त गेंदबाजी की और मेजबान टीम को महज 181 रनों पर समेट दिया। अब्‍बास ने अपने 15.5 ओवर में सिर्फ 22 रने देकर पांच विकेट हॉल अपने नाम किया और एक ही झटके में इमरान खान समेत सभी पाकिस्‍तानी पूर्व दिग्‍गज गेंदबाजों को पीछे छोड़ दिया।