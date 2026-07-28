28 जुलाई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

भारत के खिलाफ ऐतिहासिक जीत के हीरो रहे राजस्थान के जय मूंदड़ा की चमकी किस्मत, पहली बार ODI टीम में मिली जगह

Jai Moondra earns ODI call up: राजस्‍थान के टोंक में जन्‍मे जय मूंदड़ा ने हाल ही में आयरलैंड के लिए भारत के खिलाफ जबरदस्‍त मैच जिताऊ प्रदर्शन किया था। उसी प्रदर्शन की वजह से पहली बार उन्‍हें आयरलैंड की ODI टीम में जगह मिली है। उनका ये असाइनमेंट अफगानिस्‍तान के खिलाफ होगा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jul 28, 2026

Jai Moondra earns ODI call up

संजू सैमसन को आउट करने का जश्न मनाते हुए आयरलैंड के जय मूंदड़ा। फोटो पत्रिका

Jai Moondra earns ODI call up: आयरलैंड ने अफगानिस्तान के खिलाफ 5 अगस्त से शुरू होने वाली पांच मैचों की सीरीज के पहले तीन वनडे इंटरनेशनल मैचों के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। 14 सदस्यों वाली वनडे टीम में कप्तान पॉल स्टर्लिंग की वापसी हुई है। वह चोट की वजह से भारत के खिलाफ टी20 मैचों में नहीं खेल सके थे। वहीं, राजस्‍थान के टोंक में जन्‍मे जय मूंदड़ा किस्‍मत चमक गई है। वर्ल्ड चैंपियन भारत के खिलाफ आयरलैंड की ऐतिहासिक टी20 सीरीज जीत के हीरो रहे जय को पहली बार राष्‍ट्रीय वनडे टीम में चुना गया है। उनके साथ ही अनकैप्‍ड बेन कैलिट्ज़ को वनडे स्‍क्‍वॉर्ड में शामिल किया गया है।

भारत के खिलाफ जय मूंदड़ा ने बरपाया था कहर

बता दें कि जय मूंदड़ा ने भारत के खिलाफ दो मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में जबरदस्‍त प्रदर्शन किया था। उन्‍होंने पहले टी20 में जहां अपने चार ओवर के स्‍पेल में सिर्फ 25 रन खर्चते हुए दो अहम विकेट चटकाए थे, तो वहीं दूसरे मुकाबले में अपने चार ओवर के स्‍पेल में सिर्फ 32 रन देकर तीन विकेट लिए थे। वह दूसरे मैच में प्‍लेयर ऑफ द मैच रहे थे और ओवरऑल शानदार प्रदर्शन के लिए उन्‍हें प्‍लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब से भी नवाजा गया था। सबसे खास बात ये है कि उन्‍होंने दोनों ही मैचों में भारत के शीर्ष क्रम को आउट किया था।

क्रिकेट आयरलैंड के नेशनल सिलेक्टर ने की तारीफ

क्रिकेट आयरलैंड के नेशनल सिलेक्टर एंड्रयू व्हाइट ने कहा कि हम जय मूंदड़ा और बायरन मैकडोनो को टीम में पाकर खास तौर पर खुश हैं। दोनों खिलाड़ियों में अलग-अलग खूबियां हैं, जिनका हमें लगता है कि सीरीज के दौरान काफी फायदा मिलेगा। वहीं, गैविन होए बीच के ओवरों में गेंद को दोनों तरफ स्पिन करने और विरोधी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की अपनी काबिलियत से विकेट ले सकते हैं। जबकि
बल्लेबाजी के नजरिए से बेन कैलिट्ज का दमदार और डायनैमिक तरीका टीम को मिडिल से लोअर ऑर्डर में कीमती विकल्‍प देता है। गेम का मोमेंटम बदलने की उनकी काबिलियत एक असली एसेट है।

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले तीन ODI मैचों के लिए आयरलैंड की टीम

पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), मार्क अडायर, एंड्रयू बालबर्नी, बेन कैलिट्ज, कर्टिस कैंपर, कैड कारमाइकल, जॉर्ज डॉकरेल, गेविन होए, एंड्रयू मैकब्राइन, लियाम मैकार्थी, बायरन मैकडोनो, जय मूंदड़ा, हैरी टेक्टर और लोर्कन टकर।

बाबर आजम सशर्त बने टेस्ट टीम के कप्तान, अब छिनेगी शाहीन अफरीदी से वनडे और सलमान आगा से टी20 टीम की कमान!

ये भी पढ़ें
Babar Azam Captaincy

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

28 Jul 2026 06:54 pm

Published on:

28 Jul 2026 06:33 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / भारत के खिलाफ ऐतिहासिक जीत के हीरो रहे राजस्थान के जय मूंदड़ा की चमकी किस्मत, पहली बार ODI टीम में मिली जगह

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

गौतम गंभीर को बड़ा झटका, रायन टेन डोएशेट ने अचानक छोड़ा भारतीय टीम का असिस्टेंट कोच का पद

Ryan ten Doeschate resign
क्रिकेट

ETPL 2026 में उतरेंगे अश्विन और मैक्सवेल जैसे बड़े स्‍टार, जानें भारत में कब से देख सकेंगे लाइव मैच

ETPL 2026 Match Timing
क्रिकेट

बाबर आजम सशर्त बने टेस्ट टीम के कप्तान, अब छिनेगी शाहीन अफरीदी से वनडे और सलमान आगा से टी20 टीम की कमान!

Babar Azam Captaincy
क्रिकेट

IND vs SL: रवींद्र जडेजा श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में रच सकते हैं इतिहास, निशाने पर कपिल देव का रिकॉर्ड

IND vs SL Test Series, Ravindra Jadeja,
क्रिकेट

Team India Test Squad: टेस्ट टीम में सिलेक्ट होने के बावजूद जसप्रीत बुमराह का खेलना मुश्किल, BCCI ने बताई बड़ी वजह

Jasprit Bumrah Injury
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.