भारत के खिलाफ ऐतिहासिक जीत के हीरो रहे राजस्थान के जय मूंदड़ा की चमकी किस्मत, पहली बार ODI टीम में मिली जगह

Jai Moondra earns ODI call up: आयरलैंड ने अफगानिस्तान के खिलाफ 5 अगस्त से शुरू होने वाली पांच मैचों की सीरीज के पहले तीन वनडे इंटरनेशनल मैचों के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। 14 सदस्यों वाली वनडे टीम में कप्तान पॉल स्टर्लिंग की वापसी हुई है। वह चोट की वजह से भारत के खिलाफ टी20 मैचों में नहीं खेल सके थे। वहीं, राजस्‍थान के टोंक में जन्‍मे जय मूंदड़ा किस्‍मत चमक गई है। वर्ल्ड चैंपियन भारत के खिलाफ आयरलैंड की ऐतिहासिक टी20 सीरीज जीत के हीरो रहे जय को पहली बार राष्‍ट्रीय वनडे टीम में चुना गया है। उनके साथ ही अनकैप्‍ड बेन कैलिट्ज़ को वनडे स्‍क्‍वॉर्ड में शामिल किया गया है।