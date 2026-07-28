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Team India Test Squad: टेस्ट टीम में सिलेक्ट होने के बावजूद जसप्रीत बुमराह का खेलना मुश्किल, BCCI ने बताई बड़ी वजह

Team India Test Squad, Jasprit Bumrah Injury: श्रीलंका दौरे के लिए भारत की टेस्ट टीम का ऐलान हो गया है, लेकिन स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन का खेलना पक्का नहीं है। BCCI ने इन दोनों की फिटनेस पर क्या बड़ा अपडेट दिया है।
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भारत

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Anshika Verma

Jul 28, 2026

Jasprit Bumrah Injury

स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Photo - ESPN)

Team India Test Squad, Jasprit Bumrah Injury: श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम की घोषणा हो गई है। टीम में जसप्रीत बुमराह और साई सुदर्शन का नाम जरूर है, लेकिन इन दोनों का मैदान पर उतरना अभी तय नहीं है। BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) से पूरी तरह फिटनेस क्लीयरेंस मिलने के बाद ही ये दोनों मैच खेल पाएंगे।

इस दौरे पर शुभमन गिल टीम के कप्तान होंगे और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। टीम में यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल जैसे शानदार बल्लेबाज हैं। वहीं, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बराड़ तेज गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे। भारत 15 अगस्त से गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में पहला टेस्ट खेलेगा, जबकि दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो के एसएससी (SSC) ग्राउंड में होगा।

बुमराह के खेलने पर क्यों है सस्पेंस?

जसप्रीत बुमराह के न खेल पाने की वजह उनके घुटने की चोट है। दरअसल, इंग्लैंड के खिलाफ कार्डिफ में हुए दूसरे वनडे मैच में फील्डिंग करते समय उनके बाएं घुटने में चोट लग गई थी। इस चोट की वजह से घुटने में सूजन आ गई और उन्हें आराम की सलाह दी गई।

उन्हें 30 जुलाई तक आराम करना है, जिसके बाद COE में उनका फिटनेस टेस्ट होगा। मेडिकल टीम यह बारीकी से देखेगी कि क्या बुमराह का घुटना 5 दिन के टेस्ट मैच का भारी दबाव (लगातार दौड़ना, लंबे स्पेल डालना और फील्डिंग) झेल सकता है या नहीं। अगर उनकी फिटनेस पर थोड़ा भी शक हुआ, तो सिलेक्टर्स उन्हें खिलाने का रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे। कोलंबो में 7 अगस्त से होने वाले प्रैक्टिस मैच से बुमराह की स्थिति काफी हद तक साफ हो जाएगी।

साई सुदर्शन की स्थिति भी स्पष्ट नहीं

बुमराह के अलावा साई सुदर्शन का मामला थोड़ा ज्यादा उलझा हुआ है। BCCI ने यह साफ नहीं किया है कि उन्हें फिलहाल कौन सी चोट है या यह समस्या कब शुरू हुई। हालांकि, सुदर्शन ने हाल ही में श्रीलंका 'ए' के खिलाफ गॉल में ही इंडिया 'ए' के लिए खेलते हुए 168 रनों की शानदार पारी खेली थी, जो उनके शानदार फॉर्म को दिखाती है।

सुदर्शन तेजी से रिकवर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी मैच खेलने से पहले COE के कड़े फिटनेस टेस्ट पास करने होंगे। फिलहाल, टीम मैनेजमेंट ने दोनों खिलाड़ियों को टीम में रखकर मेडिकल टीम को उनकी रिकवरी के लिए थोड़ा और समय दे दिया है। अब देखना यह होगा कि पहले टेस्ट से पहले ये दोनों अपनी जगह पक्की कर पाते हैं या नहीं।

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Updated on:

28 Jul 2026 02:32 pm

Published on:

28 Jul 2026 02:32 pm

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