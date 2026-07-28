Team India Test Squad: टेस्ट टीम में सिलेक्ट होने के बावजूद जसप्रीत बुमराह का खेलना मुश्किल, BCCI ने बताई बड़ी वजह

उन्हें 30 जुलाई तक आराम करना है, जिसके बाद COE में उनका फिटनेस टेस्ट होगा। मेडिकल टीम यह बारीकी से देखेगी कि क्या बुमराह का घुटना 5 दिन के टेस्ट मैच का भारी दबाव (लगातार दौड़ना, लंबे स्पेल डालना और फील्डिंग) झेल सकता है या नहीं। अगर उनकी फिटनेस पर थोड़ा भी शक हुआ, तो सिलेक्टर्स उन्हें खिलाने का रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे। कोलंबो में 7 अगस्त से होने वाले प्रैक्टिस मैच से बुमराह की स्थिति काफी हद तक साफ हो जाएगी।