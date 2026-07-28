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वाशिंगटन सुंदर हुए बाहर, 33 साल के सारांश जैन को मिली टेस्ट टीम इंडिया में जगह, जानें कौन है एमपी का ये ऑलराउंड

India vs Sri Lanka Test Squad 2026, Saransh Jain: श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान हो गया है। वाशिंगटन सुंदर के चोटिल होने पर मध्य प्रदेश के 33 वर्षीय ऑलराउंडर सारांश जैन को पहली बार टीम इंडिया में मौका मिला है।
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भारत

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Anshika Verma

Jul 28, 2026

33 वर्षीय ऑलराउंडर सारांश जैन, saransh jain indian test cricket team

33 वर्षीय ऑलराउंडर सारांश जैन (Photo - ESPN)

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू हो रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। शुभमन गिल की कप्तानी वाली इस टीम में एक नाम ने सबका ध्यान खींचा है, और वो नाम है, सारांश जैन। इंग्लैंड दौरे पर हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण वाशिंगटन सुंदर सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह मध्य प्रदेश के इस 33 वर्षीय ऑलराउंडर को पहली बार नेशनल टीम (टेस्ट कॉल-अप) में शामिल किया गया है।

कौन हैं सारांश जैन?

मध्य प्रदेश के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले सारांश जैन एक बेहतरीन ऑफ-स्पिनर और निचले क्रम के उपयोगी बल्लेबाज हैं। उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर बहुत ही शानदार रहा है। हाल ही में उन्होंने इंडिया ए की तरफ से खेलते हुए श्रीलंका में अपने प्रदर्शन से सिलेक्टर्स का दिल जीत लिया था। उन्होंने दूसरे इनफॉर्मल टेस्ट मैच में नाबाद 70 रनों की पारी खेली थी और 6 विकेट भी चटकाए थे। ओवरऑल फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो सारांश के नाम 188 विकेट और 2200 से ज्यादा रन दर्ज हैं, जिसमें दो शानदार शतक भी शामिल हैं।

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Updated on:

28 Jul 2026 09:47 am

Published on:

28 Jul 2026 09:47 am

Hindi News / Sports / Cricket News / वाशिंगटन सुंदर हुए बाहर, 33 साल के सारांश जैन को मिली टेस्ट टीम इंडिया में जगह, जानें कौन है एमपी का ये ऑलराउंड

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