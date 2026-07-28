वाशिंगटन सुंदर हुए बाहर, 33 साल के सारांश जैन को मिली टेस्ट टीम इंडिया में जगह, जानें कौन है एमपी का ये ऑलराउंड

मध्य प्रदेश के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले सारांश जैन एक बेहतरीन ऑफ-स्पिनर और निचले क्रम के उपयोगी बल्लेबाज हैं। उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर बहुत ही शानदार रहा है। हाल ही में उन्होंने इंडिया ए की तरफ से खेलते हुए श्रीलंका में अपने प्रदर्शन से सिलेक्टर्स का दिल जीत लिया था। उन्होंने दूसरे इनफॉर्मल टेस्ट मैच में नाबाद 70 रनों की पारी खेली थी और 6 विकेट भी चटकाए थे। ओवरऑल फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो सारांश के नाम 188 विकेट और 2200 से ज्यादा रन दर्ज हैं, जिसमें दो शानदार शतक भी शामिल हैं।