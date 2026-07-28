WI vs PAK 1st Test: वेस्टइंडीज के गेंदबाज ने किया अनोखा कारनामा, पाकिस्तान के खिलाफ लगातार 5 मेडन ओवर डाल झटके 5 विकेट

जस्टिन ग्रीव्स वेस्टइंडीज के मीडियम पेस ऑलराउंडर हैं। उन्होंने 2022 में वनडे, जबकि 2024 में टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। अब तक वह वेस्टइंडीज के लिए 17 टेस्ट, 24 वनडे और 2 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। ग्रीव्स ने टेस्ट क्रिकेट में 41 विकेट लिए हैं। बल्लेबाजी में उनके नाम 930 रन दर्ज हैं, जिसमें 3 शतक और 1 अर्धशतक शामिल हैं। वनडे क्रिकेट में वह 506 रन बना चुके हैं। यह उनके अंतरराष्ट्रीय टेस्ट करियर का पहला 5 विकेट हॉल है।